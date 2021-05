Süddeutsche Pferdezuchtverbände: Stabwechsel vollzogen

AGS-Vorstand v. li: Detlef Schwolow, Carsten Grill, Wolfgang Jung. Foto AGS

Stabwechsel v. li: Carsten Grill, Karl-Heinz Bange. Foto AGS

Der Stabwechsel ist vollzogen: Nach 24 Jahren als 1. Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Süddeutschen Pferdezuchtverbände (AGS) hat Karl-Heinz Bange (73) aus Marienborn sein Ehrenamt an Carsten Grill (46) abgegeben. Einstimmig wählten die acht Mitgliedsverbände zu denen seit heute nicht mehr nur mit Sitz sondern auch mit Stimme die AG Hengsthalter des Deutschen Sportpferdes zählt, den passionierten Pferdezüchter, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer aus Eislingen zum neuen Vorsitzenden.

Carsten Grill, der sowohl Deutsche Sportpferde als auch Reitponys züchtet, steht für den Generationswechsel in der AGS und wird diese in die Zukunft führen. An seiner Seite steht als zweiter Vorsitzender der Präsident des Pferdezuchtverbandes Brandenburg-Anhalt, Wolfgang Jung (68) aus Groß Behnitz. In den letzten vier Jahren hatte Matthias Tanz aus Dittersdorf diesen Posten begleitet. Für weitere vier Jahre als Vorsitzender der Abteilung II, die die Reitponys, Kleinpferde und Spezialrassen betreut, wurde ebenso einstimmig, wie auch Wolfgang Jung, Detlef Schwolow (68) aus Dallgow für eine weitere vierjährige Amtsperiode gewählt.

Im Rahmen der zweitägigen AGS-Sitzung am 26. und 27. Mai im bayerischen Dinkelsbühl wurden zahlreiche Beschlüsse gefasst um die Abteilung des Deutschen Sportpferdes DSP als auch die Kleinpferde-Abteilung in den Bereichen Körung, Zuchtprämien sowie die Zusammenarbeit im AGS-Verbund weiter zum Wohle der Züchter voranzubringen. Für die Wahlen der Deutschen Reiterlichen Vereinigung Anfang Juli in Fulda stehen seitens der AGS Carsten Grill und Antje Römer-Stauber, die zweite Vorsitzende der AGP, für Posten bereit.

Mit einer emotionalen Rede und einem Rückblick auf seine 24jährige ehrenamtliche Tätigkeit, die ein Drittel seiner bisherigen Lebenszeit ausmacht, verabschiedete sich Karl-Heinz Bange in der Mitgliederversammlung. Der große Dank und die Würdigung seines Engagements für die AGS findet hoffentlich vor zahlreichem Publikum auf der DSP-Elitefohlenauktion am 25. Juli 2021 auf Hofgut Kranichstein in Darmstadt statt.

AGS-Mitgliedsverbände

Pferdezuchtverband Baden-Württemberg e.V.

Landesverband Bayerischer Pferdezüchter e.V:

Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt e.V.

Pferdezuchtverband Rheinland-Pfalz-Saar e.V.

Pferdezuchtverband Sachsen-Thüringen e.V:

Verband der Pony- und Pferdezüchter Hessen e.V.

Bayerischer Zuchtverband für Kleinpferde und Spezialrassen e.V.

AG Hengsthalter DSP e.V.

Süddeutsche Pferdezuchtverbände Vermarktungs GmbH