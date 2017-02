Supreme Heimtiermesse Hannover

Veranstalter zieht sehr positives Fazit

Besucherplus und Publikumsmagnet der abf!

München, Februar 2017. Am vergangenen Sonntag ging die 2. Supreme Heimtiermesse Hannover unter der Leitung der The Supreme Group by munichfashion.company GmbH erfolgreich zu Ende. Vom 3. bis 5. Februar 2017 drehte sich in Halle 23 im Rahmen der abf alles rund ums Tier. Mehr als 92.500 Besucher kamen insgesamt auf das Messegelände, ein Plus an 10 % zum vorigen Jahr. Absoluter Publikumsmagnet: die Supreme Heimtiermesse. Projektmanagerin Stephanie Essler zeigt sich sehr erfreut: "Unser Konzept, eine Erlebniswelt für die ganze Familie zu kreieren, ist komplett aufgegangen. Besonders die neue Lounge-Area rund um die Foodtrucks von ,Blunch-Kitchen', die Showbühne und den Kinderspielbereich, lud die Besucher zum längeren Aufenthalt bei uns auf der Messe ein."

Bei den Katzen-Fans war die Präsentation der verschiedenen Rassekatzen ein "Must have". Margaret Ronneberger, 1. Vorsitzende Felidae e.V.: "Vor allem Samstag und Sonntag war der Besucherandrang groß. Ich konnte kaum alle Fragen rund um unsere beliebten Vierbeiner zwischen den einzelnen Wettbewerben beantworten. Besonders stolz bin ich darauf, dass wir dem Publikum auch einen vierfachen Weltchampion in der Kategorie British Kurzhaar präsentieren konnten."

Während auf der Showfläche des "Internationalen Hundeverbands (IHV)" Saupacker, Wolfshunde, Havaneser, Bolonkas und Chihuahuas das Publikum mit ihrem Charme verzauberten, waren in der Aquaristik- und Terraristikwelt echte Künstler am Werk. Am Ende wurden im Terrascaping in der Kategorie Nano Lars Lindner und in der Kategorie Maxi Maik Andresen zum Weltmeister gekürt. Absoluter Liebling unter den Aquarium-Einrichtern: das Werk der "Aqua art factory". Der Gesamtsieger beim 9. Internationalen Garnelenchampionat kommt dieses Jahr aus Taiwan und heißt Ching-Tung Tsay.

Die nächste Supreme Heimtiermesse findet vom 8. bis 9. April 2017 in München im MTC world of fashion statt. Mehr Informationen finden Sie unter www.muenchner-heimtiermesse.de.

Über The Supreme Group by munichfashion.company

Die munichfashion.company GmbH wurde im Juni 2007 gegründet und ist der führende Messeveranstalter von Modemessen in Deutschland mit jährlich 11 Ordermessen an den Standorten München und Düsseldorf. Darüber hinaus vermarktet der Veranstalter die beiden fest angemieteten Messelocations: das MTC, Haus 1 in München sowie das B1 in Düsseldorf mit über 30 Fremdveranstaltungen jährlich.

Im November 2015 hat die munichfashion.company GmbH ihr Portfolio um sechs Verbrauchermessen erweitert und bedient somit neben ihrem Kerngeschäft der B2B Messen nun auch erfolgreich etablierte B2C Messen. Hierzu gehören unter anderem die Heimtiermessen in Dresden, München und Hannover sowie die Kulinaria & Vinum in Dresden.

Die B2C Messen werden - wie bereits die Modemessen - unter der Dachmarke "The Supreme Group" vermarktet.

