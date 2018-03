Supreme Heimtiermesse München: Rund ums Tier, das lieben wir – Shopping Shows & vieles mehr!

+ Buntes Showprogramm, attraktive Einkaufsmöglichkeiten & Gewinnspiele vor Ort

+ 95.5 Charivari Moderatorin Lemonia Leyendecker Markenbotschafterin 2018



Diesen Termin dürfen Heimtierfreunde nicht verpassen! Am 17. und 18. März 2018 geht die Supreme Heimtiermesse München in die nächste Runde. Täglich von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr wartet auf die Besucher im MTC world of fashion, Haus 1, Ingolstädter Str.45, ein einmaliges Shoppingerlebnis mit Schnäppchenangeboten sowie ein spannendes Rahmenprogramm für die ganze Familie & ihre geliebten Vierbeiner. Von Spielzeug und Pflegeartikeln über Futter bis hin zu Mode und spannenden Vorträgen – die Supreme Münchner Heimtiermesse bietet Haustier-Besitzern und Tierfreunden alles, was das Herz begehrt.



Unsere Highlights



Wer wird Münchens schönster Mischlingshund?

95.5 Charivari Moderatorin Lemonia Leyendecker; die tz und der Tierschutzverein München e.V. suchen im Rahmen der Supreme Heimtiermesse Münchens schönsten Mischlingshund! 20 Bewerber stellen sich am Samstag, den 17. März 2018, um 14.30 Uhr auf der Showfläche in Halle 5 einer fachkundigen Jury in den Kategorien „Catwalk“, „Gehorsam“ und „Freestyle“.



Aurelias Filmtiere-Casting

Jeder kann dabei sein! „Erlaubt ist, was Hund und Mensch gefällt!“ Die bundesweit bekannte Filmtiertrainerin Aurelia Franke-Hornung sucht mit ihrem Team den Hund, der vielleicht schon morgen im TV oder in Kinoproduktionen zu sehen sein könnte.



Anmeldung für die Kategorien „Trick und Moviedog“, „Dreamteam auf 6 Pfoten“ & „Kids and Dogs“:

Jederzeit am Stand A102, Halle 1



Castingzeiten:

Samstag, 17. März 2018 12.30 – 14.00 Uhr & 15.30 Uhr – 17.00 Uhr

Sonntag, 18. März 2018 12.30 Uhr



Recall mit anschließender Siegerehrung:

Sonntag, 18. März 2018 15.30 – 17.00 Uhr



Talk mit 95.5 Charivari Moderatorin Lemonia Leyendecker

Am Sonntag, 18. März 2018, ab 13.00 Uhr talkt 95.5 Charivari Moderatorin Lemonia Leyendecker auf der Bühne in Halle 2 u.a. mit der Pressereferentin des weltgrößten Tierheims SMEURA in Rumänien und Tierheilpraktikerin Eva Buhmann.

Im Anschluss an den Talk steht unsere Markenbotschafterin mit ihrer Hündin Dina für Fotos & Fragen zur Verfügung. Höhle der Löwen – Yummynator und Keddii Scoop: Die Erfolgsgeschichte

Der praktische Tiernapf für Vierbeiner und die Katzenschaufel wurden durch die beliebte VOX-Sendung „Höhle der Löwen“ bekannt. Wie alles begann? Die Erfolgsgeschichte erzählen die beiden Gründer Marcus König und Ali Dilgin auf der Bühne in Halle 2 am Samstag, 17. März, um 13.00 Uhr, und am Sonntag, 18. März, um 11.00 Uhr.





Papageien-Flugshow

Papageien sind keine Käfigtiere! Die beiden Aras Saphira & Zazou sorgen für tierische Unterhaltung bei der Flugshow auf der Showfläche in Halle 5 am Samstag, 17. März, um 12.00 Uhr und am Sonntag, 18. März 2018, um 12.00 Uhr.





Autogrammstunde mit Schauspieler Elmar Wepper

Schauspieler Elmar Wepper, stolzer Besitzer eines bulgarischen Mischlingshundes, setzt sich für den Tierschutz ein. Dabei unterstützt er u.a. den Verein „Hilfe für Tiere in Not e.V.“

Am Sonntag, 18. März 2018, gibt er am Stand A215 in Halle 2 um 13.30 Uhr eine Autogrammstunde.



Livescaping-Show

Aquascaper Manuel Krauß lädt die Besucher ein, in die Faszination der Aquaristik einzutauchen. Livescapingshows am 17. / 18. März, um 11.00 Uhr & 15.00 Uhr am Stand A100 in Halle 1.



Gewinnspiel Kuhotel by Rilano

Ein Wochenende mit Hund in einem 4-Sterne-Haus mit großzügigem SPA und Wellnessbereich in den Kitzbüheler Alpen gewinnen? Kein Problem: Im Foyer der Supreme Heimtiermesse muss die Kuh nur gemolken werden.



Ludwig und das gestohlene Diadem

Ludwig, der Prager Rattler mit den großen Ohren, ist in München bekannt wie ein bunter Hund. Tausende (Hunde)-Fans auf der ganzen Welt folgen Ludwig auf Facebook und Instagram und auch im Fernsehen ist er ein gern gesehener Gast. Tom Fritsch, Ludwigs Besitzer und Freund, hat mit „Das gestohlene Diadem“ jetzt sein erstes Kinderbuch geschrieben in dem Ludwig die Hauptrolle spielt. Die spannende und lustige Abenteuergeschichte könnt Ihr auf der Supreme Heimtiermesse gewinnen, Stand A208, Halle 1.



Supreme Heimtiermesse München, die Messe für die ganze Familie: vom 17. bis 18. März 2018, täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr. Mehr Informationen zum Programm, zu den Ausstellern sowie weiteres Pressematerial finden Sie



auf der Website www.muenchner-heimtiermesse.de

auf Facebook www.facebook.com/Heimtiermessen

auf Instagram www.instagram.com/supreme_heimtiermessen



Hunde sind auf der Supreme Heimtiermesse erlaubt. Bitte führen Sie Ihre Tiere in allen Hallen an der Leine und bringen Sie einen gültigen Impfausweis mit (Kontrollen vor Ort).



Karten im Vorverkauf: heimtiermesse.ticket.io



Kontakt:

Daria Einowsky

Head of PR & Marketing

T. +49 (0)89 420 4479 19

M. +49 (0)172 859 93 07

de@munichfashioncompany.de