Telekom - Neuer Partner im Reitsport - Reitsport erstmals im webbasierten TV-Angebot

Neuer Partner im Reitsport

Reitsport erstmals im webbasierten TV-Angebot

Neues Format in der Sendungsgestaltung

Telekom weitet das Sportangebot aus und vervollständigt das Übertragungsangebot. Was in 2014 mit der Übertragung der Deutschen Basketball-Bundesliga begann, ist innerhalb von drei Jahren zu einem vollumfassenden Kanal herangewachsen, welches via Handy, Tablet und TV empfangen werden kann.

Telekom versteht sich als ganzheitlicher Partner der Sports, der die exklusiven Rechte an allen Übertragungen der 1. Basketball Bundesliga, der 3. Fußball Bundesliga und sowie der Deutschen Eishockey Bundesliga innehat. Erstmalig wird in 2018 auch Reitsport von diversen Events im In- und Ausland übertragen. Begleitet wird das Projekt durch ClipMyHorse.TV. Nicht nur ein Bildsignal in HD-Qualität, sondern auch ein neues Konzept in der Ausgestaltung der Sendung nach dem Vorbild von Fußballübertragungen sollen einen Mehrwert für den jungen Seher bieten, der sich auf Übertragungen von über zwanzig Reitsportveranstaltungen im Premierenjahr freuen darf. Junge Moderatoren sorgen im Dialog für Vielfalt in den Sendungen und bieten auch dem Nichtreiter Hintergrundinformationen zum Sport und Neues aus der Mode- und Lifestylewelt. Kerninhalt ist jedoch die Übertragung des sportlichen Geschehens mit frischen, dynamischen Sportlern.

Neben dem K+K Cup in Münster werden u.a. der SIGNAL IDUNA CUP in Dortmund (im März), das Maimarkt Turnier in Mannheim, die PferdInternational in München-Riem (im Mai), das Pfingstturnier in Wiesbaden (im Mai), das Hardenberg Burgturnier in Nörten-Hardenberg (im Mai), das Pferdesportevent auf dem Gestüt Bonhomme (im Juni), der CHI in Donaueschingen (im August) sowie der AGRAVIS-Cup in Oldenburg (im November) übertragen. Joachim Kettner, Mitglied des Vorstands des Wiesbadener Reit- und FahrClub e.V., begrüßt die neue Medienpartnerschaft: „Wir gehen neue Wege, sprechen andere Menschen an, die sich für Sport interessieren. Die Vorteile im Marketing sind für uns grandios. Das ist das Fernsehen der Zukunft.“ Der Reigen der internationalen Reitsportveranstaltungen wird sich in den kommenden Tagen vervollständigen, einige Vereinbarungen mit Eventausrichtern aus Deutschland sowie dem benachbarten Ausland (SUI / NED) stehen kurz vor dem Abschluss.

Übersicht der Übertragungszeiten

K+K Cup Münster 201

Freitag, 12.01.2018

Erste Qualifikationsmöglichkeit zum Großen Preis am Sonntag

ausgetragen als DERBY Pferdefutter Preis

Beginn der Übertragung: 19.00 Uhr

Beginn des sportlichen Geschehens: 19.15 Uhr

Ende der Übertragung: 21.30 Uhr (Siegerehrung)

Samstag, 13.01.2018

Zweite Qualifikationsmöglichkeit zum Großen Preis am Sonntag

ausgetragen als Preis der Sparkassen in Westfalen-Lippe

gleichzeitige Qualifikation zum MITSUBISHI MOTORS Masters League Finale

Beginn der Übertragung: 14.15 Uhr

Beginn des sportlichen Geschehens: 14.30 Uhr

Ende der Übertragung: 16.30 Uhr (Siegerehrung)

Sonntag, 14.01.2018

Großer K+K-Preis am Sonntag

gleichzeitige Qualifikation zum MITSUBISHI MOTORS Masters League Finale

Beginn der Übertragung: 14.30 Uhr

Beginn des sportlichen Geschehens: 14.45 Uhr

Ende der Übertragung: 16.45 Uhr (Siegerehrung)

