The Broken Cirkle - Elise und die Band - der Campfire Trailer

Video Bluegrass Magazine HOOFWHISPERING TV

- The Broken Cirkle Breakdown -

Elise und die Band - der Campfire Trailer:

Ein Film vom YouTube Kanal von HUFGEFLUESTER.TV Bernhard Schormair

DER offizielle Trailer "Elise und die Band" zum Film "The Broken Circle", der preisgekrönte, gefühlvolle und bewegende Film um eine junge Familie, die Eltern sind beide Bluegrass Musiker in The Broken Cirkle Breakdown Bluegrass Band...

Links zu weiteren Infos:

http://hufgefluester.eu/Artikel/Berlinale-Preis-Bluegrass-Film-The-Broken-Circle-Breakdown-bester-europaeischer-Film-_6973

http://hufgefluester.eu/Artikel/Der-Bluegrass-Film-THE-BROKEN-CIRCLE-gewinnt-den-Panorama-Publikums-Preis_6991

http://hufgefluester.eu/Artikel/Bluegrass-Hype-kommt-von-Belgien-ueber-Frankreich-auch-nach-Deutschland_6863