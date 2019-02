The Oldtime Stringband

- Pretty Little Horse -

here is the new album

Pretty Little Horses by The Oldtime Stringband

"Pretty Little Horse oder Hübsche kleine Pferde" - dies ist die 4. CD dieser holländischen Folk-, Bluegrass- und Americana-Band "The Oldtime Stringband". Alle Songs werden in einem Kreis ohne Overdubbs aufgenommen, um den besten Live-Sound zu erzeugen. Das Album wurde von Tim Knol produziert und entwickelt - sehr gefühlvolle Musik zum Anhören in besonderen Stunden...