Tier-Therapie-Zentrum startet ab 2022 mit erstklassiger Ausbildung in der Pferdeosteopathie

Das Tier-Therapie-Zentrum erweitert sein Ausbildungsangebot. Ab März 2022 steht die Ausbildung in der Pferdeosteopathie auf dem Ausbildungsprogramm.

Die Pferdeosteopathie stellt einen relativ neuen Therapiebereich in der Veterinärmedizin dar. Denn während die Osteopathie bei der Behandlung von Blockaden beim Menschen bereits Gang und Gäbe ist, ist die Osteopathie in der Tiermedizin noch nicht so weit verbreitet. Dabei stellt die Osteopathie eine äußerst effektive Behandlungsform in der Tierheilkunde dar: Die Kunst der Osteopathie liegt darin, trotz gesunden Aussehens des Tieres Blockaden zu erkennen und diese zu lösen. Umfassendes Wissen der tiermedizinischen Grundlagen und der Pferdeosteopathie sind hier ausschlaggebend und bilden das Grundgerüst eines guten Pferdeosteopathen.

Der Pferdeosteopath kann therapeutisch noch tiefergehender arbeiten als ein Pferdephysiotherapeut. Grund hierfür ist, dass sich die Physiotherapie eher oberflächlicher auf die Funktion der Muskeln, Sehnen und Bänder fokussiert, während sich die Osteopathie der Wiederherstellung der freien Beweglichkeit von Gelenken und Wirbeln und dem Lösen von nicht sichtbaren Störungen verschreibt.

Da die korrespondierende Verbindung zwischen Wirbel und entsprechendem Organ beim Pferd enger ist als beim Menschen, stellt die Osteopathie eine effektive nichtinvasive Behandlungsform dar. Pferdeosteopathen können mit Manipulationstechniken die verschiedenen Blockaden regulieren, das Zusammenspiel von Organen positiv beeinflussen und zu einer Optimierung der Organ-und Gelenkfunktionen beitragen.

Die Ausbildung in der Pferdeosteopathie beim Tier-Therapie-Zentrum

Die Ausbildung zeichnet sich durch ihre Praxisnähe aus. Im Vordergrund steht stets der Kontakt mit dem Tier. Nur durch die Arbeit mit dem Tier ist es möglich, Störungen rasch zu diagnostizieren und gezielt zu behandeln. Denn nur durch die praktische Übung von Palpation und strategischem Fühlen prägen sich die Techniken ein und können später effizient angewendet werden.

Das Mindestalter für die Ausbildung beträgt 18 Jahre. Eine Ausbildung als Pferdephysiotherapeut ist als Voraussetzung erforderlich. Anerkannt werden dabei auch Ausbildungen anderer Einrichtungen. Auf der Webseite sind weitere Informationen dazu erhältlich.

Die Ausbildung in der Pferdeosteopathie umfasst beim Tier-Therapie-Zentrum insgesamt 17 Monate und findet im Rahmen von Wochenendseminaren statt.

Somit steht einer Ausbildung selbst neben einem Hauptberuf nichts im Wege. Eine Anmeldung ist ab sofort über die Webseite möglich. Zusätzlich zu den im Lehrplan verankerten Wochenendkursen bietet das Tier-Therapie-Zentrum zusätzliche Praxis-Wochenenden an, die gezielt der Prüfungsvorbereitung dienen. An diesen Wochenenden steht die selbstständige Diagnostik und Behandlung der Tiere im Vordergrund. Die Ausbildung in der Pferdeosteopathie schließt mit einer Prüfung am letzten Ausbildungswochenende ab.

Kleine Gruppen von maximal 10 Teilnehmenden sorgen nicht nur für eine entspannte Lernatmosphäre. Die geringe Teilnehmerzahl bietet auch die Möglichkeit einer individuellen Betreuung der einzelnen Auszubildenden durch den Dozenten. Diese verspricht im Zusammenspiel mit dem Online-Lernportal einen reibungslosen Ablauf der Ausbildung und ermöglicht den Teilnehmenden, tiefgreifende Kenntnisse im Bereich der Pferdeosteopathie zu erlangen.

Die Ausbildung in der Pferdeosteopathie im Tier-Therapie-Zentrum ist inhaltlich um einiges umfassender als vergleichbare Angebote anderer Anbieter. Sie bietet mit ihren detaillierten Lehrmaterialien ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis. Zudem wird das Tier-Therapie-Zentrum jährlich durch den TÜV Rheinland nach DIN:EN:ISO 9001 zertifiziert und erhält durchweg sehr gute Bewertungen von Absolventinnen und Absolventen. Das Startdatum der ersten Ausbildungsreihe ist der 19. März 2022. Die Anmeldung ist über die Website des Tier-Therapie-Zentrums möglich.

Die Inhaberin Bianca Sommer sagt dazu "Das der Kurs ein Erfolg werden wird, davon sind wir überzeugt. Denn schon kurz nach der Veröffentlichung auf unserer Webseite, waren bereits 90% der Plätze für den ersten Kurs vergeben."



Informationen zum Ausbildungsangebot: https://www.Tier-Therapie-Zentrum.de

Facebook: https://www.facebook.com/TierTherapieZentrum



Bianca Sommer

Tier-Therapie-Zentrum