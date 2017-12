Tierakupunktur Ausbildung ab 2018 auch in Norddeutschland

Das Tier-Therapie-Zentrum – ein Ausbildungsinstitut für die Aus- und Weiterbildung im Bereich der alternativen Tierheilkunde erweitert sein Kursangebot um einen neuen Standort und wird ab 2018 ebenfalls in Niedersachsen, genauer gesagt im Raum Hamburg vertreten sein. Das Kursangebot startet zunächst mit der Tierakupunktur, soll aber sukzessive ausgebaut werden. Dort haben interessierte Tierhalter ebenso wie Tierärzte, Tierpfleger sowie andere Therapeuten die Möglichkeit, sich auf dem Gebiet der Tierakupunktur ausbilden bzw. weiterbilden zu lassen.

Die Ausbildung in der Tierakupunktur umfasst beim Tier-Therapie-Zentrum insgesamt 9 Monate und wird zum einen in der Form mit Wochenendunterricht in Theorie und Praxis und zum anderen als Variante mit einem Selbststudium der Theorie bequem von zu Hause aus sowie einer anschließenden intensiven Praxiswoche angeboten. Somit steht einer Ausbildung selbst neben einem Hauptberuf nichts im Wege. Eine Anmeldung ist ab sofort über die Webseite möglich.

„Durch den Erfolg unseres Ausbildungskonzeptes im Süden der Republik und der Vielzahl der Anfragen aus anderen Regionen ist es für uns nur konsequent, wenn wir nun im Norden Deutschlands einen neuen Standort aufbauen, um so allen Interessenten im Raum Hamburg und darüber hinaus eine umfassende sowie praxisbezogene Ausbildung in der Naturheilkunde für Tiere anbieten zu können.“ So Inhaberin Bianca Sommer.

Der Tierakupunkteur therapiert ganzheitlich nach den Grundlagen der traditionellen chinesischen Medizin. Er stimuliert mit Hilfe von speziellen Akupunkturnadeln oder mit einem Laser die jeweiligen Akupunkturpunkte, um so die Selbstheilungskräfte anzuregen und das energetische Gleichgewicht im Körper wiederherzustellen. Das Behandlungsspektrum wird ergänzt durch Moxibustion und Akupressur. Oftmals werden Schmerzerkrankungen und Probleme des Bewegungsapparates durch die Akupunktur therapiert, aber ebenso funktionelle Erkrankungen wie z.B. Hautprobleme, Erkrankungen des Verdauungsapparates, der Atemwege etc.

