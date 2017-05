Tierisch stark: Erste Auflage von den Pferde-Power-Tagen

ein voller Erfolg und ein Perfekter Auftakt auf dem Prickings Hof

Foto: Birgit Leimann „Münsterland in Bildern“

Am 1. Mai Wochenende fanden zum ersten Mal die Pferde-Power-Tage auf dem Gelände des Prickings Hof in Haltern-Sythen statt.

Bei strahlendem Sonnenschein kamen am Wochenende über 8000 Besucher zum Pickings Hof, um sich sowohl Kaltblut-, Warmblut- als auch Ponygespanne in 27 verschiedenen Wettbewerben anzuschauen.

Unter Leitung eines engagierten Orgateams konnte das Turnier für den RFV Alt-Marl e.V. stattfinden.

Das Starterfeld bei den Pferde-Power-Tagen war stark besetzt mit Teilnehmern aus ganz Deutschland.

„Wir hätten nie gedacht,

dass so viele Besucher

und Kaltblutfahrer kommen würden“

Thomas Frankenbusch, Veranstaltungsteamleiter

Foto: Birgit Leimann „Münsterland in Bildern“

Am Freitagabend startete das Wochenende mit dem Kutschen-Rallye-Wettbewerb hier siegte Klaus Pieper mit Jelmer-Jette, Platz 2 ging an Bettina Schüler mit Schwalbe und Walli, Platz 3 ging an Alfred Mallon mit XXX.

Der Abend klang im Fahrerlager an der Feuertonne mit leckerem vom Grill und dem ein oder anderen Kaltgetränk aus, hier lernte man sich bei netten Gesprächen kennen.

Samstagmorgen ging es rechtzeitig mit dem Fahrerfrühstück zu dem der Prickings Hof eingeladen hatte weiter. Anschließend wurden vormittags die Dressurfahrwettbewerbe ausgefahren. (Platzierungen siehe Ergebnisliste)

Nachmittags ging es dann in den Hindernisfahrwettbewerb (Platzierungen siehe Ergebnisliste). Parallel fanden auf einem zweiten Fahrplatz die Schauprogramme statt, hier konnten verschiedene Pferderassen vorgestellt werden, vom Shire Horse „Moses“ der keine Angst vor einem Plantschbecken und keine Angst unter einer Plane hatte bis hin zu der wunderschönen Westfälischen Haflingerquadrillie und vielen mehr. Nicht nur Pferde waren im Rahmenprogramm, selbst Hunde machten den großen Platz unsicher.

So zeigte Hundetrainerin Silke Beyer von der Halterner Hundeschule „reVierläufer“ zusammen mit Ihren Hund Cash die Einsatzmöglichkeiten eines Assistenzhundes.

Foto: Birgit Leimann „Münsterland in Bildern“

Am Abend fand dann der gut besuchte Fahrerball in der Festscheune des Prickings Hofs statt, hier wurde bis in frühen Morgenstunden gefeiert.

Am Sonntag konnten sich die Fahrer nach dem kostenlosen Frühstück bei den Geländefahrwettbewerben messen, hier mussten Heuballen, Aludreiecke, Erdwall und Wassergraben auf die schnellste Zeit durchfahren werden.

Foto: Birgit Leimann „Münsterland in Bildern“

Den Wettbewerbsabschluss bildeten die Wettbewerbe aus Gehorsamkeit, und reiner Kraft den Zugleistungswettbewerben, hier galt es ein Gewicht über eine 60m Strecke zu ziehen. Das Gewicht wurde nach 10m, 20m, 30m durch aufsteigende Personen erhöht. Ein sanftes anziehen war gefragt, auf dem Zugschlitten befanden sich 2 Becher mit Wasser die bei umfallen Strafpunkte bedeuteten. Die Besonderheit hierbei: Die großen und massigen Kaltblüter die in erster Linie als Arbeits- und Zugpferde gezüchtet wurden traten nicht nur untereinander an, sondern maßen sich auch mit Warmblütern.

Foto: Birgit Leimann „Münsterland in Bildern“

Als weiterer Showpunkt zogen einige Besucher in Sechser Gruppen den Zugschlitten und konnten so feststellen was die Pferde leisten können.

Erfolgreichste Fahrerin war Katharina Berghaus vom Fahrteam Berghaus mit 5 Siegen mit ihren Rheinisch Deutschen Kaltblutpferden Hanna und Hella und ihrem Beifahrer Thomas Gerding von der RuFG Hof Hillebrandt e.V. aus Coesfeld-Lette.

Die Wettkämpfe fanden sowohl einspännig als auch zweispännig statt.

Die weiteren Platzierungen können www.startbereitschaft-kath.de eingesehen werden. Alle Platzierten erhielten wertvolle Ehrenpreise.

Foto: Birgit Leimann „Münsterland in Bildern“

Neben den Wettbewerben am Sonntag wurde wieder ein attraktives Showprogramm geboten. Von Horse Agility über historische Anspannungen, Voltigiersport, eine Isländer Quadrille, Fliegender Teppich, Gespann fährt durch Luftballons und Folie.

Einen schönen Besuch machte die Kutschenmanufaktur „Kutschen Ricker“ aus Dülmen mit gleich 3 Gespannen aus Ihrem Originalbestand einer 4-Spänner Break, einer 4-Spännigen Postkutsche und einem 2-Spännigen Landauer. Martina Staemmler-Gerusel führte Ihre hohe Kunst der „Fahrschule aus dem Sattel“ vor bis hin zu der Präsentation von einer alten sehr seltenen Pferderasse aus Russland den „Wladimir Traktorenpferd Stuten“ Katjuscha und Schokoladka.

Der Eintritt war das ganze Wochenende über kostenlos.

Unterstützung erhielten die Organisatoren vom Kaltblutzucht-, Reit- und Fahrverein NRW e.V..

Den Abschluss fand das erfolgreiche Wochenende mit der Party „Tanz in Mai“ hier sorgte die Tanzband „Valentino“, Superstar Mickie Krause und Tanja Lasch für super Stimmung bei den über 2000 Leuten im ausverkauften Festzelt.

Organisationsteam Pferde Power Tage