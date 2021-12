Tierische Bescherung: Weihnachts-Sets für Hunde und Katzen mit Festmahlsnacks, wertvollen Vitalstoffen und mehr

Großes Weihnachts-Set für Hunde. Foto: AniForte

Haustierbesitzer, die ihrer Fellnase oder Samtpfote zu Weihnachten eine besondere Freude machen möchten, finden bei AniForte gleich drei Weihnachts-Geschenkpakete – das große und das kleine Weihnachts-Set für Hunde sowie das Weihnachts-Set für Katzen – in einer festlichen sowie nachhaltigen Graspapiertüte. Die liebevoll zusammengestellten Sets bestehen aus leckeren Festtagssnacks sowie Ergänzungsfuttermitteln aus 100 % natürlichen Inhaltsstoffen zur Stärkung des Immunsystems und Mineralstoffhaushalts sowie weiteren Goodies.

Im großen Set für Hunde enthalten sind als Leckerlies für die Feiertage Monoproteinsnacks aus reinem Entenfleisch verfeinert mit Preiselbeeren und Birne, selbstverständlich getreidefrei und ohne künstliche Zusätze sowie luftgetrocknet schonend verarbeitet. Zudem ein Edelschinkenkauknochen sowie „4in1 Complete Dog“ in der 250-Gramm-Packung – eine natürliche Rundumversorgung mit wertvollen Naturstoffen, wie Bierhefe, Hagebuttenschalen und Grünlippmuschelpulver, die die Gelenke und Magen-Darm-Tätigkeit unterstützt sowie das Immunsystem des Vierbeiners stärkt. Die außerdem zum Set gehörenden „Bachblüten Gewitter & Silvester“ sind rein pflanzliche Globuli, die aus natürlichen und hochwertigen Inhaltsstoffen in Deutschland hergestellt werden und beruhigend wirken. So können Hunde sowie ihre Herrchen und Frauchen gleichermaßen entspannt in das neue Jahr starten. Denn auch wenn in diesem Jahr das Feuerwerk vielleicht ausfällt, kann der Trubel am Silvesterabend für Fellnasen strapaziös sein.

Auch das kleine Weihnachts-Set für Hunde beinhaltet den leicht bekömmlichen AniForte Festmahl-Snack aus reinem Entenfleisch verfeinert mit Preiselbeeren und Birne sowie den weihnachtlichen Hundekauknochen. Hinzu kommen hier 100 Stück der „Multi Vetal Tabs“ für mehr Energie und starke Abwehrkräfte, die mit rein natürlichen Inhaltsstoffen den normalen Vitamin- sowie Mineralstoffhaushalt auf natürliche Weise aufrechterhalten und dabei helfen, Mangelerscheinungen zu beheben.

Für glückliche Schmusetiger sorgt AniForte mit dem Weihnachts-Set für Katzen, das aus den schmackhaften „Katzen Snacks Huhn & Lachs“, der Rundumversorgung „4in1 Complete Cat“ in einer 60-Gramm-Packung und dem „Fellharmonie Pflegespray sensitiv“ besteht. Die saftigen Snacks aus Hühnerfleisch und Lachs kommen in einer wiederverschließbaren Tüte und verzichten auf Getreide, Zucker und Konservierungsstoffe. Das „4in1 Complete Cat“ dient zur Unterstützung des Immunsystems, der Gelenke und der Magen-Darm-Tätigkeit, während das Pflegespray als natürliches Entfilzungsspray durch Aloe Vera, Jojobaöl und Sheabutter für bessere Kämmbarkeit, seidigen Glanz und Geschmeidigkeit sorgt.

Für tierische Freude unter dem Weihnachtsbaum sorgt das große Weihnachts-Set für Hunde zum Preis von 39,95 Euro, während das kleine Set für 24,95 Euro und das Katzen-Geschenkpäckchen für 28,95 Euro im Onlineshop von AniForte zu haben ist. Außerdem sind die weihnachtlichen Snacks einzeln für 8,95 Euro (Hundesnacks) bzw. 5,95 Euro (Katzensnacks) erhältlich. AniForte garantiert den Versand binnen 24 Stunden – so kann sich jeder sicher sein, dass die leckeren Geschenke auch pünktlich unter dem geschmückten Baum liegen.

Über AniForte

Aus dem Wunsch des Gründers, seine Tiere artgerecht und natürlich zu ernähren, entstand die Idee, natürliche Futterergänzungen für Tiere zu entwickeln. So startete 2013 aus der Garage heraus ein Unternehmen mit dem Ziel, Gesundheit und Wohlbefinden von Haustieren zu unterstützen – und das auf Basis der Natur. Heute vertreiben über 125 Händler in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Polen und Italien die zu 100 % natürlichen Produkte von AniForte. Die Tierheilpraktiker, Tierärzte und Tierernährungsberater, die zum kompetenten Team von AniForte gehören, entwickeln Produkte, die traditionelle Heilmethoden und aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse vereinen. Zum Produktportfolio zählt eine Vielzahl natürlicher und nachhaltiger Produkte für Hunde, Katzen, Pferde, Hühner sowie Klein- und Nutztiere – unter anderem Parasitenschutz ohne Gifte, Pflegeprodukte aus rein natürlichen Rohstoffen oder artgerechtes Futter ohne Konservierungsstoffe, künstliche Aromen & Co.

