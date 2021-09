Tiroler Haflinger Stutfohlenauktion

Foto: Lena Lackner

Alle Fohlen verkauft, den Durchschnittspreis erneut gesteigert und eine gelungene Prämiere der Hengstparade – was für ein Jubiläums-Auktionswochenende 2021

Auch wenn der Pferdemarkt für Tiroler Haflinger Pferde national wie international boomt wie nie zuvor, hat jede Fohlenauktion ihre ganz eigenen Gesetze. Auf Grund der aktuell geltenden und vorgegebenen COVID-19 Präventivmaßnahmen war es für die Veranstalter ebenfalls schwer abzusehen, ob viele Kaufinteressenten kommen würden oder nicht. Als Fazit kann man sagen, inländische wie internationale Kaufinteressenten und Haflingerfreunde kamen zahlreich zur 55. Stutfohlen Auktion und vor allem am Wichtigsten - sie kauften.

Alle Fohlen hatten Kaufinteressenten und wurden direkt an der Auktion verkauft sodass kein Fohlen vom Haflinger Pferdezuchtverband zumindest kurzzeitig angekauft werden musste, um sich um Käufer zu bemühen. „Das gab es so noch nie!“ präsentierte Obmann Lukas Scheiber abschließend in seinen Schlussworten. Selbst im letzten Jahr gab es zwar nur wenige Fohlen welche nicht sofort in der Arena Käufer fanden, wurden diese jedoch auch bereits am Auktionstag selbst im Anschluss alle verkauft.

Tiroler Haflinger Pferde werden von Jahr zu Jahr begehrter und das zeigt auch der erneut gesteigerte Durchschnittspreis von 3.841,-- (netto zzgl. MwSt.). Höchst erfreulich war auch, es gab viele begehrte Fohlen um die sich Bieter rissen. Das begehrteste Stutfohlen jedoch war Scania (Katalognr. 73) von Rupert Gair aus Navis. Das 1a Fohlen aus der selteneren aber wieder aufstrebenden N-Linie erzielte einen Verkaufspreis von 17.800 EUR (zzgl. MwSt.) und wechselt nach einem tirolerischen Bieterduell ins Tiroler Oberland zu ÖK-Rat Erich Scheiber nach Obergurgl ins Ötztal. Ganze 169 Winker wurden vorab an Käuferinteressenten ausgegeben und auch wenn längst nicht alle Bieter erfolgreich ein Fohlen ersteigern konnten, am Ende wurden rund 100 Tiroler Haflinger Stutfohlen innerhalb Österreichs aber auch nach Deutschland, in die Niederlande, nach Luxemburg, Belgien, Dänemark, Großbritannien, Italien, Frankreich und nach Tschechien verkauft. Auch vor allem die selteneren Blutlinien werden zunehmend begehrter. Das bestärkt die Verbandsführung, legt der Haflinger Pferdezuchtverband Tirol doch seit der Gründung bewusst Wert auf den Erhalt aller 7 Blutlinien in größtmöglicher genetischer Diversität und die Förderung der selteneren Blutlinien.

Diese Auktion zeigt eines als Fazit: Das Interesse ein reingezogenes Haflinger Pferd aus Tirol zu kaufen ist in Tirol wie im weiteren Inland und im europäischen Ausland auch in Zeiten von COVID-19 weiter angewachsen und die Auktion ist auch nach 55 Jahren nach wie vor bei allen zusätzlichen Möglichkeiten der wichtigste Verkaufskanal des Haflinger Pferdezuchtverbandes Tirol.

Tiroler Haflinger. Besondere Pferde. Besondere Aufzucht. Qualität verpflichtet.

Allen Züchtern und erfolgreichen Käufern gratuliert der Haflinger Pferdezuchtverband Tirol recht herzlich.

Der Sonntag begann mit einer sehr international besetzten Generalversammlung der Haflinger Welt- Zucht- und Sportvereinigung am Fohlenhof. Es folgte die Ehrung der erfolgreichen Tiroler Haflinger Sportler am Europa-Championat in Stadl Paura. Mit dem Höhepunkt, einer gelungenen Premiere, der 1. Tiroler Haflinger Hengstparade endete ein herausragendes Haflingerwochenende. So wurden erstmalig alle Verbandshengste nicht nur an der Hand im Rahmen einer Zuchtveranstaltung präsentiert sondern im Einsatz. Dem zahlreich erschienen Publikum wurde in einem abwechslungsreichen Schauprogramm in der Fohlenhof Arena die universelle Verwendbarkeit des Haflinger Pferdes im Rahmen eines besonderen Schauprogrammes mit Hengsten vorgestellt. Ob in einer Einzeldressur, dem 4-Spänner, einem Pax de Deux mit einem Einspänner und unter dem Sattel, beim Skikjöring, in der Freiheitsdressur oder auch in der Springquadrille – jeder Hengst wurde in einem unterschiedlichen Einsatzgebiet präsentiert und alle strahlten mit der Sonne um die Wette. Es war eine gelungene Premiere die das Publikum begeisterte und mit Sicherheit ihre Fortführung im abwechslungsreichen Veranstaltungskalender des Haflinger Pferdezuchtverbandes Tirol finden wird. Es war ein Haflinger Wochenende an dem sich endlich wieder Haflinger Freunde als aller Welt unter Einhaltung der vorgegebenen COVID-19 Präventivmaßnahmen treffen durften. Natürlich fand das ganze Wochenende unter den geltenden 3G Regelungen statt, welche jeden Tag von einem externen Securitydienst bei den Zutritten genauestens kontrolliert wurden.

Veranstaltungshinweis:

Oktober – Tag der Junghengste mit dem weltweit einzigartigen Hengstalmabtrieb sowie der Präsentation der neuen Hengstkandidaten vom Jahrgang 2021 mit Rahmenprogramm & Almfest am Gestüt Fohlenhof Ebbs. Der Eintritt ist frei – es gilt jedoch die 3G Regel

