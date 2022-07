Titanen sagen DANKE! GroßeS Abschiedsfestival der Kaltblutpferde in Brück!

Die Titanen der Rennbahn sagen „Danke!“

Das große Abschiedsfestival der Kaltblutpferde in Brück

Wer sie noch einmal erleben will, diese wunderbaren, kraftstrotzenden und dennoch so gutmütigen Kaltblüter, vorgestellt von den kaltblutverrückten Fahrern aus vielen europäischen Ländern, die mit ihrer Fahrkunst das Beste aus ihren Lieblingen in spektakulären Anspannungen, Schaubildern und nervenzerreibenden Hindernissen herausholen, der hat am letzten Juniwochenende die letzte Gelegenheit dazu.

Drei volle Tage dauert diese gigantische Abschiedsfeier. Vom Freitag, 24. Juni ab zehn Uhr bis zum Sonntag, 26. Juni geben „Die Titanen“ noch einmal alles und mehr.

Es ist einfach großartig, wie diese Tiere, die ja schließlich auch nur Pferde sind, und damit Fluchttiere, im Vertrauen auf „ihre“ Menschen ihre Urinstinkte, die ihnen „Weg hier! Gefahr!“ signalisieren, verleugnen und der zügelführenden Hand und Stimme ihres Fahrers gehorchen!

Auf der Pressekonferenz in Brück heute, am 15. Juni 2022, bekamen die Pressevertreter die Gelegenheit, einige Zwei- und Vierspänner auf dem einmalig schönen Parcours der Titanen-Arena zu beobachten.

Es war faszinierend, wie die Pferde auf die 14,50 m lange, neue Wippe reagierten. Sie war ihnen sichtlich nicht geheuer...und könnte beim Wettkampf einige Fahrer womöglich vor eine nicht zu lösende Aufgabe stellen.

Heute wurde von den Brüdern Haseloff nicht alles verraten, was sie als Highlights vorbereitet haben; aber eines wurde doch erwähnt, das fast unglaublich klingt: Hundert Koniks kommen zu einer speziellen Western-Show! K

Freitagabend steigt die große Eröffnungsparty mit naUnd und einem Gala-Showprogramm.

Am Samstagabend, nach dem traditionellen Umzug durch Brück, darf das Tanzbein beim Sommernachtsball mit Four Roses geschwungen werden.

Wer gern ein Kaltblutfohlen gewinnen möchte, kann sein Glück am Samstag oder Sonntag bei der großen Tombola versuchen.

Und wer sich für die Kaltblutzucht interessiert, hat die beste Möglichkeit am Donnerstag, 23. Juni, da findet von 10 h – 13 h das 18. Internationale Kaltblutfohlen-Championat statt.

Der angeschlossene Markt bietet mit vielen Ständen und Gourmet-Parcours sowie Ponyreiten, Streichelzoo u.v.m. für Groß und Klein alles, was das Herz erfreuen kann.

Am letzten Juniwochenende ist Brück eine Reise wert.

Tickets gibt’s an allen bekannten Vorverkaufsstellen bundesweit.

Parkplätze sind ausreichend vorhanden und kostenlos!

Es gibt einen regelmäßigen Bus-Shuttle vom Bahnhof zur Arena und zurück!

Jutta Schroer, Text und Fotos

Losrennen, oder lieber wegrennen?

Die Verantwortlichen - längst ein eingespieltes Team...

Die Wippe in voller Länge...

Hoch die Wippe, jetzt gibt es kein Zurück mehr...

Eigentlich Wahnsinn, aber es klappt! Ein Hoch auf Fahrer und Pferde!

Nicht einmal vor dem Wasserwerfer sind die Pferde beeindruckt gewesen...