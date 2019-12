Tolle Geschenkideen zu Weihnachten für Pferd und Reiter

Anzeige

Geschenkideen zu Weihnachten für Pferd und Reiter

Wir sind längst in der Vorweihnachtszeit angekommen. Und wie jedes Jahr zur gleichen Zeit kommen diese immer gleichen Fragen auf: "Was soll ich bloss zu Weihnachten verschenken?" Doch es gibt Antworten auf diese Frage. Z.B. machen sich gerade auch die Pferdewebstar's viele Gedanken um das Thema Schenken und Geschenke. So zeigt hier Pferde Webstar Alex vom Channel Momo's Turnier FMAs in ihrem gut gelungenen Video 20 interessante Geschenkideen für Pferdefreunde.