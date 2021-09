Foto Pressemeldung zur Verfügung gestellt von Ramona Billing

AMERICANA 2021:

Top Score 158,5 für Joschka Werdermann in Ranch Riding!

Zweiter European Champion Titel in Folge

Wer wissen wollte, wie eine Ranch Riding aussehen soll, der war in der Freitagabendshow der AMERICANA genau am richtigen Platz. Zehn Pferd-Reiter-Kombinationen hatten es ins Open Finale geschafft, wobei Joschka Werdermann und Maik Bartmann jeweils mit zwei Pferden dabei waren. Joschka, der auf der Appaloosa Company im hessischen Büttelborn trainiert, hatte bereits den Vorlauf mit Leonie Magers Ruff Commander und Jacqueline Gulden-Schutz‘ CP Chaca Teso angeführt. Und mit diesen beiden entschied er auch das Finale für sich. Als zweiter Starter steuerte Joschka Werdermann den 12-jährigen Buckskin Hengst Ruff Commander (Ruf Lil Rascal x Peppys Especial Lena) souverän durch das recht knifflige Pattern, das unter anderem auch das Durchreiten eines Corrals mit lebenden Rinder beinhaltete. Weiche, präzise Übergänge und viel Mut zum Risiko endeten in dem sagenhaften Score von 158,5! Der Kommentar von Maik Bartmann dazu: „Joschkas Ritt war ein Genuss zuzusehen!“ Das bedeutete den überlegenen Sieg und den zweiten European Champion Titel Open in der Ranch Riding auf der AMERICANA in Folge. Zudem ritt Werdermann den Criollo CP Chaca Teso mit einer 154,5 zum Reserve European Champion.

„Ich bin einfach sprachlos“, strahlte Werdermann nach der Siegerehrung. „Natürlich haben wir daraufhin gearbeitet, aber das hätte ich nicht erwartet. Meine zwei waren so großartig. Mein Dank gilt den Besitzern, dass sie mir diese tollen Pferde zur Verfügung stellen.“

Platz 3 ging an Lynn Troppenz mit dem bereits 19-jährigen Dun It Primo Style im Besitz von Kathrin Kühnel (148,5). Vierter wurde Maik Bartmann, der einen feinen Durchgang mit dem beeindruckenden Verlander (im Besitz von Yvonne Bonda) zeigte (145). Auf Platz 5 kam Andre Weber mit Pocos Glowing Trutbert vor Maik Bartmann auf Spark Spook, Verena Geirhos mit Nu Rietta Chex, Karina Weber mit Pocos Glowing Rose, John Royer mit Commander Bam Bam und Susanne Schoening mit Shortys Smart Spot.

Ramona Billing

Redaktionsbüro, PR und Event-Management