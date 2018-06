TORIS Ausgabe 59 - FN Newsletter - neue Informationen rund um die FN

Sehr geehrte Damen und Herren,



es steht eine neue TORIS-Version zum Download bereit. Nachfolgend finden Sie einen Überblick über die darin enthaltenen Änderungen.





• Neue Möglichkeiten für Geländepferde-Prüfungen. Diese Prüfungen können jetzt mit Geländezeit und Hindernisprotokoll erfasst werden. Dabei werden Hindernisfehler und Zeiten gem. LPO verarbeitet. Details siehe „Was ist neu?“ in der TORIS-Hilfe



• Fahren FEI-Export. Bei internationalen Veranstaltungen wird die von der FEI verlangte „XML“-Ergebnisdatei ebenfalls mit dem Export erzeugt – wenn vorhanden.



• „Ohne Wertg.“ Kann jetzt aus dem AUS-Dialog bei Wertnoten bezogenen Prüfungen ausgewählt werden und wird auch auf der Ergebnisliste ausgegeben.



• Vielseitigkeit: Es gibt erweiterte Daten für die FEI-Ergebnisausgabe. In den Einstellungen der Geländeparameter gibt es eine Checkbox für „Springen vor Gelände“ (FEI).



• Die Aufgabe L10 hatte den Multiplikator bei 8 und 9. Wurde auf 8 und 10 geändert.

HINWEIS: Das Aufgabenarchiv kann schon immer vom Benutzer bearbeitet werden! Bitte verständigen Sie uns aber auf jeden Fall, wenn Sie Fehler feststellen sollten. Vielen Dank dafür.



• Fahren: Das Einlesen von FEI-Nennungen via XML-Datei wurde auf Fahren mit neuen Funktionen erweitert. Die Daten für die Teilprüfungen sind normalerweise nicht in der FEI-Datei vorhanden – Nur die Kombidaten sind da. Toris erkennt hier- wenn vorhanden – die für die Kombi notwendigen Teilprüfungen und übernimmt die Nennung dafür. Voraussetzung ist das Einlesen der FN-Nenndatendatei im Vorwege. Die Kombi wird manchmal von der FEI mit einer falschen nationalen Prüfungsnummer geliefert. In diesem Fall muss die Nummer im Übernahmedialog einmal angepasst werden.



• Im Ansagermonitor von Torisdirektor wurden bei Dressuren mit getrenntem Richten ausschließlich Prozente angezeigt. Dieses ist jetzt einstellbar auf nur Prozente oder Wertnotensumme/Pkt. + Prozente. Die Einstellung wird angezeigt wenn TorisDirektor aktiviert ist/wird.



• Bei Standardprüfungen wurde bei der 1.Verwendung noch 0.25 /1 Fehlerpunkte angezeigt und mussten durch einen Mausklick auf Springen umgestellt werden. Dieses führte bei einigen Benutzern zur Verwirrung und wurde angepasst.



• Die Scheckeinreicherlisten sind jetzt auf IBAN / BIC angepasst.



• Bei einigen Listen wurde das „a´“ im Text nicht korrekt dargestellt. Sollte jetzt OK sein.



• Die Teilungsroutinen wurden auf LK 7 erweitert.



• Beim Aufruf von TorisDirektor wurde für die Hilfe auf das Fragezeichen anstatt auf den Pin für die Bedienungsanleitung verwiesen. Die Funktionalität wurde geändert.



• Bei der Ergebnis-Rückmeldung wurde manchmal bei einer Prüfung eine Leistungsteilung übermittelt obwohl diese nicht vorlag. Ist korrigiert.



• Der Ausscheidendialog im Geländeergebnis führte diese Aufgabe manchmal nicht aus. Dieses musste über den Ausscheidendialog in Dressur oder Springen angestoßen werden. Wurde gefunden und korrigiert.



• Vielseitigkeit: In der Geländeansicht funktionierten manchmal die Ausgründe nicht. In den Standard-Vi-masken war alles i.O. Der Fehler wurde gefunden und beseitigt.



• Neue Leistungsklasse (LK 7, LK 0): Die Teilungsdialoge wurden auf die neuen LK´s angepasst. Die Eintragungen erfolgen jetzt wie ursprünglich:



- z.B: LK 7 zuzüglich Teilnehmer ohne LK wird in der Maske wie folgt eingegeben:

- von LK: 7 – bis LK: 0 – Die Erfolgsprüfung für die LK7 wurde noch ausgesetzt.

Alle Informationen, mit noch mehr Details, finden Sie wie immer auch direkt in TORIS in der Hilfe unter „Was ist neu?“



Mit freundlichen Grüßen,

Ihr TORIS-Team