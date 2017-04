Tourismus - Nachhaltiger und sanfter Ökotourismus mit Pferden

Nachhaltiger und sanfter Ökotourismus mit Pferden

Gerade in den noch nicht vom Massentourismus erschlossenen Gegenden Griechenlands und desBalkansbesteht ein Bedarf für nachhaltigen Tourismusder die intakten Landschaftenund das vielfältigeAngebot aus bäuerlicher Gastfreundschaft fördern kann. Durch eine Tourismusentwicklung der jeweiligen Regionen lassen sich gewachsene Traditionenund das kulturelle Erbe der Pferde in diesen Regionen fördern und erhalten. Das Wanderreiten bietet generell eine Möglichkeit der sanften Fortbewegung durch eine Region, gestützt auf die weitläufige bestehende Infrastruktur der Region. Anders als bei anderen Tourismusformen sind hier keine zusätzlichen Wegeinfrastrukturen notwendig.Der gesellschaftliche Wandel, mit zunehmender Freizeit in den Industrieländern und der Mechanisierung der Arbeitswelt führt zu einem vermehrten Verlangen nach Naturnähe und Einfachheit. Was wäre attraktiver als aktiven Kurzurlaub mit Pferden anzubieten, um ein erlebnisorientiertes, kurzfristig buchbares Angebot mit authentischer Kultur ergänzt durch vorhandene Wellnessangebote zur Verfügung zu stellen.

Das Wanderreiten bietet in einmaliger Weise, die Möglichkeit die Natur zu erleben, Land und Leute kennen zu lernen, in einer in dieserRegion noch weitgehend intakter und abwechslungsreicherNatur. Der Athen-Kassel Rittbietet die einzigartige Chanceauf dieses Angebot in den Regionen aufmerksam zu machen, und einem internationalen Publikum zu präsentieren. Zu diesem Zweck wurdeneinige der bestehenden Reittourismusbetriebe in den Ritt integriert und bietenso Reitbegeisterten in unseren Heimatländern die Option den Ritt mit zu erleben, und die Regionen aus erster Hand kennen zu lernen.

Die Daten zum Athen-Kassel Ritt

09.04.–28.04.2017 Griechenland 690 km

30.04.–08.05.2017Mazedonien 323 km

09.05.–15.05.2017 Serbien Kroatien 620 km

26.05.–05.06.2017Serbien 380 km

06.06.–09.06.2017Slowenien 119 km

10.06.–24.06.2017 Österreich 493 km

25.06.–09.07.2017 Deutschland 552 km

David Wewetzer,Peter van derGugten

presse@theathenskasselride.eu