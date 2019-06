Das Wichtigste in Kürze Dritter Sieg in Folge in der Importwertung

Leserwahl kürt beste Nutzfahrzeuge Deutschlands

Toyota Proace mit Podiumsplatz bei den Transportern

Köln. Der Toyota Hilux (Kraftstoffverbrauch kombiniert 7,8-6,8 l/100 km; CO 2 -Emissionen kombiniert 219-178 g/km) holt den Hattrick: Bei den diesjährigen ETM-Awards gewinnt der robuste Pick-up das dritte Jahr in Folge den Titel in seiner Klasse und bleibt damit eines der besten Nutzfahrzeuge Deutschlands. Mit 35,9 Prozent der Stimmen konnte sich der Hilux souverän in der Importwertung durchsetzen.

Bei der renommierten Leserwahl des EuroTransportMedia-Verlags (ETM) werden seit 1997 alljährlich die besten Nutzfahrzeuge gekürt. In diesem Jahr haben insgesamt 8.415 Leser der Branchenzeitschriften „lastauto omnibus“, „trans aktuell“ und „FERNFAHRER“ sowie des Internetportals eurotransport.deteilgenommen. Zur Wahl standen 228 Fahrzeug-Baureihen in 16 Kategorien – von Pick-ups über Lieferwagen und Transporter bis zu schweren Lkw und Bussen. Eine nunmehr seit über 20 Jahren einheitliche Methodik ermöglicht eine langfristige Vergleichbarkeit. Für ein hohes Qualitäts- und Datenniveau arbeiten die Marktforscher der Motor Presse Stuttgart dabei mit modernsten Auswertungsmethoden.

Eine feste Größe in der Kategorie der Pick-ups ist der Toyota Hilux, der einmal mehr seine Klasse für sich entschieden hat. Das japanische Modell verkörpert seit 1968 höchste Zuverlässigkeit, Alltagstauglichkeit und Ladekapazität auf und abseits befestigter Wege. Mit Einzelkabine ist die Pritsche knapp 2,32 Meter lang, die zulässige Anhängelast beträgt 3,5 Tonnen – perfekt für den Lastentransport. Die Anhängerstabilisierungskontrolle und der optionale Allradantrieb garantieren dabei eine sichere Fahrt auf jedem Terrain.