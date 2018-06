Trakehner Stutleistungsprüfung und zentrale Stuteneintragung in Thierhaupten

27.-28. Juli 2018

Der Trakehner Zuchtbezirk Bayern veranstaltet seine diesjährige Stutenleistungsprüfung für Trakehner- und Warmblutstuten sowie die zentrale Stuteneintragung erstmals auf der Reitanlage Meir in Thierhaupten.

Die Stutleistungsprüfung am 27. Juli läuft unter bewährter Leitung von Rolf Braem-Baumann aus München ab, dem in diesem Jahr Richter Heinrich Liegl (Scherstetten) zur Seite steht. Als Fremdreiter testet Pferdewirtschaftsmeisterin Angela Bader die Kandidatinnen. Die Meldestelle wird von Heike Kaiser geführt und das Helferteam des Zuchtbezirks Bayern sorgt für den reibungslosen Ablauf. Für Bewirtung ist gesorgt.

Zeitplan: Beginn ca. 13:00 Uhr – Reithalle 2

Freispringen Rittigkeit unter dem Reiter Fremdreitertest Bekanntgabe der Ergebnisse

Anmeldung schriftlich:

Heike Kaiser, E-Mail: heike.kaiser(at)online.de

Zur Eintragung am 28. Juli aufgenommen in das Zuchtbuch des Trakehner Verbandes werden dreijährige, vierjährige und ältere Trakehnerstuten. Eingetragen in Bayern können auch Trakehnerstuten aus anderen Zuchtbezirken werden, jedoch kann die Siegerstute immer nur aus dem veranstaltenden Zuchtbezirk kommen. Verschiedene Stuten sind auch verkäuflich – siehe Anmerkung im Katalog.

Zeiteinteilung Zentrale Stuteneintragung:

(Änderungen vorbehalten – Startfolge nach Katalognummern)

09:00 Uhr Eröffnung der Meldestelle

09:30 Messen und Abzeichen-Kontrolle für alle Stuten (Vorplatz Reithalle 1)

10:00 Freilaufen und freiwilliges Freispringen für alle Stuten (Reithalle 2)

anschl. Mittagspause

13:30 Musterung der 4jährigen u. älteren Stuten auf der Dreiecksbahn (bei trockenem Wetter – Sandplatz)

anschl. Musterung der 3jährigen Stuten auf der Dreiecksbahn

anschl. Endring der 3jährigen Stuten, Kommentierung der prämierten Stuten und Ermittlung der Siegerstute

16:00 Sichtung von Verkaufspferden, Zuchtberatung und Verkäuferberatung

Weitere Infos: www.trakehner-bayern.de

Infos:

Stellv. Vorsitzende: Renate Steiner

mobil: 0170/8545905

Mail: steinerr@t-online.de

Thierhaupten (hils)

Hildegard Steiner