Pressemitteilung

Trakehner Verband 19. Trakehner Hengstschau und Frühjahrskörung: Zeigt her Eure Hengste (Münster-Handorf) – Die geballte Präsenz vorzüglicher Trakehner Hengste entfaltet sich am 10. und 11. Februar im Westfälischen Pferdezentrum in Münster-Handorf. Das Zentrum ist Schauplatz der Trakehner Frühjahrskörung und der 19. Trakehner Hengstschau. Nirgendwo sonst sieht man so viele Trakehner Hengste unterschiedlichen Alters im direkten Vergleich und mit all ihren Qualitäten. Am 11. Februar um 13.00 Uhr beginnt die Schau, die Besucher aus ganz Deutschland nach Münster lockt. Die Trakehner Hengstschau ist das erste große Zusammentreffen von Hengsten, Ausstellern und Züchtern nach dem Trakehner Hengstmarkt und die Schau erlaubt einen Ausblick auf die Hengstpopulation und auf die Entwicklung der jüngeren Hengste. Darüber hinaus ist sie ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm rund um das Thema Trakehner. Mit 28 Hengsten aus dem Trakehner Zuchtprogramm wartet die Hengstschau ab 13.00 Uhr auf, darunter allein sieben Hengste aus dem Jahrgang 2014 und auch die drei letzten Körsieger His Moment, Perpignan Noir und Sir Sansibar. Freuen dürfen sich die Zuschauer aber auch auf den Top-Verereber, der Trakehner Hengst Millennium, der der Zucht in den vergangenen Jahren bereits etliche gekörte Nachkommen bescherte. Auf den „Catwalk“ in Münster begeben sich mit Adorator, Avatar und Kros zudem auch drei Trakehner Hengste aus polnischer Zucht, die in Deutschland sowohl züchterisch, als auch sportlich eingesetzt werden. Noch vor der Hengstschau geht es an gleicher Stelle um die Frühjahrskörung des Trakehner Verbandes. Dann stellen sich dreijährige und ältere Trakehner Hengste, sowie Hengste aus Veredlungsrassen den Augen der Körkommission. Pflastermusterung, Freilaufen und Freispringen, Dreiecksmusterung und Sattelpräsentation finden in Münster am 11. Februar zwischen 09.00 und ca. 12.00 Uhr statt. Insgesamt neun Hengste wurden beim Trakehner Verband für die Frühjahrskörung angemeldet, darunter auch zwei englische Vollblüter, ein Anglo-Araber und ein arabischer Vollblüter. Drei Trakehner Junghengste und zwei bereits leistungsgeprüfte Trakehner Hengste stellen sich in Münster den Augen der Körkommission. Die große Hengstschau mit dem Besten aus Trakehner Züchterställen folgt dann ab 13.00 Uhr. Karten für die Schau kosten 12 Euro und sind an der Tageskasse erhältlich.

Pressemitteilung vom 8. Februar 2016