Trakehner Verband - die Digitale Trakehner Hengstschau 2021!

Die digitale Trakehner Hengstschau 2021 wurde zu einem fulminanten Erfolg: Die Premiere des Trakehner Verbandes für seine Züchter verzeichnet auf Anhieb fast 10.000 Zuschauer aus sieben Ländern.



44 Hengstvideos gingen am Abend des 6. März im eigens entwickelten Format online und das mit einer Resonanz, die alle Erwartungen der Initiatoren noch übertraf. Ästhetisch in Szene gesetzt von Hendrik Schulze Rückamp und fachlich vom Zuchtleiter Lars Gehrmann und Hippologen Erhard Schulte kommentiert, begeisterte der perfekte Mix aus Unterhaltung und züchterischen Informationen ein breites Publikum vor heimischen Bildschirmen. ClipMyHorse.TV ging mit der „Erstausstrahlung“ auf Sendung, gleichzeitig konnte die digitale Trakehner Hengstschau 2021 über den Youtube-Kanal des Trakehner Verbandes aufgerufen werden. Beide Plattformen verzeichneten gemeinsam nach einem Tag bereits fünfstellige Zuschauerzahlen.



Das Angebot zur Teilnahme am neuen Format einer digitalen Hengstschau war bereits Ende letzten Jahres an die Hengsthalter gegangen, die selbst entscheiden konnten, ob eine digitale Präsentation ihrer Hengste für sie in Frage käme. Die Schau war nicht darauf ausgelegt, einen repräsentativen Querschnitt durch die Trakehner Vererber-Szene zu skizzieren, vielmehr sollten die von ihren Besitzern ausgewählten Hengste unter dem Sattel, im Umgang sowie in persönlichen Interviews mit ihren Besitzern oder Reitern individuell vorgestellt werden. Einige Vertreter des Körjahrgangs 2020, unter ihnen der gefeierte Siegerhengst Rheinglanz, debütierten virtuell vor Publikum. Weitere gekörte Hengste aus dem ganzen Bundesgebiet gaben Kostproben ihrer Entwicklung und Talente und der Auftritt der vitalen 32jährigen Hörsteiner Vererberlegende Sixtus, an der Hand seines lebenslangen Betreuers Dirk Jörß, ging vermutlich jedem Pferdefreund zu Herzen.



Die digitale Trakehner Hengstschau 2021 ist auf dem Youtube-Kanal des Trakehner Verbandes online und die einzelnen Hengstvideos sind dauerhaft auf der Trakehner Homepage unter www.trakehner-verband.de verfügbar. In der Mediathek von ClipMyHorse.TV ist die digitale Trakehner Hengstschau 2021 ebenfalls weiterhin abrufbar. Gerade zu Beginn der Decksaison gilt es für die Züchter, sich vielfältige Eindrücke der favorisierten Hengste zu verschaffen. Unter www.trakehner-verband.de hält der Online Hengstverteilungsplan umfassende Informationen zu den im Deckeinsatz befindlichen Trakehner Hengsten bereit. Zusätzlich bietet die laufend aktualisierte Videothek der gekörten Hengste Bewegungsstudien aus Ausbildung und Sport.





Weitere Informationen finden Sie unter www.trakehner-verband.de ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Als Bewegungstalent der Sonderklasse eroberte der dreijährige Trakehner Hengst Schäplitzer, ein Sohn des seinerzeitigen Siegerhengstes His Moment, leichtfüßig und charmant die Herzen der Zuschauer. (Foto: Beate Langels)

