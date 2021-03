Trakehnerverband - Digitale Trakehner Hengstschau 2021!

­ ­ ­ ­ PRESSEMITTEILUNG

­ ­ ­ ­ ­ Digitale Trakehner Hengstschau 2021 ­ ­ ­ ­ ­

Die Trakehner Antwort auf den fortdauernden Lockdown: die Digitale Trakehner Hengstschau 2021 am 6. März um 20 Uhr. Rund 40 Trakehner Vererber zeigen sich von ihrer besten Seite – und jeder Interessierte kann kostenlos am Bildschirm dabei sein.



Das innovative Gesamtprojekt, das sowohl bei ClipMyHorse.TV übertragen wird als auch auf der Homepage des Trakehner Verbandes online geht, entspringt der Regie von Hendrik Schulze Rückamp. Bei mehr als 15 winterlichen Videoterminen im Bundesgebiet entstand ein neues Format der Hengstpräsentation: Neben der Vorstellung eines jeden Hengstes unter dem Reiter begleiten die Zuschauer die Hengste wie aus nächster Nähe. Viele Deckstationen laden ein zum virtuellen Rundgang mit einem Blick hinter die Kulissen und zum Besuch bei den Hengsten in der Box und auf der Stallgasse. In Interviews plaudern Besitzer oder Reiter über ihre Schützlinge und deren Persönlichkeiten, über ihre Ausbildung und über die Pläne für die Zukunft.



Ein besonderes Augenmerk gilt – wie auf einer jeden „analogen“ Hengstschau – den Debüts der Jüngsten, den knapp dreijährigen Hengsten des Körjahrgangs 2020. Der überragende Siegerhengst RHEINGLANZ v. Helium, der sein Vererberdebüt auf der global tätigen Station Schockemöhle/Helgstrand und im Gestüt Hämelschenburg gibt, wird von seiner künftigen Ausbilderin Eva Möller vorgestellt. Seine Jahrgangskollegen GASPARD und SCHÄPLITZER, Söhne des Siegerhengstes His Moment, HANKE und NEW HOPE vom Höremer Vererber Ivanhoe sowie IDEALERWEISE v. Mescalero grüßen ebenfalls von den ersten Stationen ihres Hengstlebens, wo sie jetzt auf die Hengstleistungsprüfung vorbereitet werden. Vierjährig demonstrieren BLANCOR v. Adorator und TANTALOS v. Sir Oliver, zwei Junghengste, die hochinteressante Blutalternativen bieten, ihre Weiterentwicklung. Die seinerzeitigen Trakehner Siegerhengste PERPIGNAN NOIR v. Schwarzgold und HIS MOMENT v. Millennium sowie der schon in jungen Jahren international legendäre Vererber MILLENNIUM v. Easy Game geben sich die Ehre und Impressionen des „Königs“ SIXTUS v. Habicht, stolze 32 Jahre jung, zeugen von der Härte, die als Trakehner Eigenschaft auf der ganzen Welt geschätzt wird. Gleich mit mehreren Hengsten aus ihrer Beschälerriege vertreten sind namhafte Stationen wie das Gestüt Hämelschenburg, Trakehner Gestüt Gut Staffelde, die Hengststation Hoffrogge und die Hengststation Geling, das Traditionsgestüt Hörstein, das dem Springsport verschriebene Gestüt Welvert, das Haupt- und Landgestüt Marbach, die Landgestüte Moritzburg und Warendorf sowie die Station Sportpferde Brähler.



Hendrik Schulze Rückamp, mit seiner Firma HSR erfolgreich in der hippologischen Szene von Auktionen bis zu Turnieren, ging erstmals im Spätsommer 2020 auf „HSR Trakehner Tour“, besuchte damals einige Trakehner Gestüte und erreichte mit den dabei produzierten Videos auf youtube ein breites Publikum. Er erlebte dabei die Faszination Trakehner aus nächster Nähe. Die Aufnahmearbeiten zur Digitalen Hengstschau 2021 haben seine Eindrücke des Sommers vertieft und ließen ihn erneut in die Trakehner Welt eintauchen. Zuchtleiter Lars Gehrmann und Moderator und Buchautor Erhard Schulte übernehmen die fachliche Kommentierung der vorgestellten Hengste, sodass die Digitale Hengstschau gleichermaßen informativ wie unterhaltsam sein wird.



Die Erstausstrahlung der Digitalen Trakehner Hengstschau erfolgt am 6. März um 20:00 Uhr auf ClipMyHorse.TV und ist gleichzeitig abrufbar über die Homepage des Trakehner Verbandes (www.trakehner-verband.de). Auf der Verbands-Webseite wird die Hengstschau danach jederzeit abrufbar sein.



Informationen zum Trakehner Pferd, Trakehner Verband sowie zum Online Hengstverteilungsplan 2021 finden Sie unter www.trakehner-verband.de.





Neumünster, 23. Februar 2021 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Trakehner Verband e.V.

Rendsburger Straße 178a - 24537 Neumünster



Tel.: +49 - (0) 43 21 / 90 27-0

Fax: +49 - (0) 43 21 / 90 27-19

E-Mail: info@trakehner-verband.de



Weitere Informationen finden Sie unter www.trakehner-verband.de ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Der Trakehner Siegerhengst 2020, Rheinglanz v. Helium, debütiert bei der digitalen Trakehner Hengstschau am 6. März um 20:00 Uhr unter dem Sattel von Eva Möller. (Foto: Kiki Beelitz)





­ ­ ­ ­ ­ ­ Pressekontakt:

RathmannVerlag GmbH & Co. KG

Julia Hansen



Braunstraße 20 - 24145 Kiel - Tel.: 0431 - 888 12 34

E-Mail: hansen@rathmann-verlag.de - Mobil: 0177-6899897 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Impressum:

RathmannVerlag GmbH & Co. KG

Braunstraße 20

24145 Kiel