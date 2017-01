Turnierserie Anhänger Outlet Cup dient Förderung des Jugendreitsports in Franken

Anhänger Outlet Cup 2017



Die Turnierserie Anhänger Outlet Cup dient der Förderung des Jugendreitsports in Franken.

Sponsor und Namensgeber ist die Firma Anhänger Outlet GmbH. Es gelten folgende Regelungen: Pro Jahr sollen 6 Qualifikationsprüfungen angeboten werden, die nach Möglichkeit auf die Regionalbezirke verteilt werden. Jeder Veranstalter erhält nach Rechnungsstellung für die Durchführung der Qualifikationsprüfung pauschal 150,-- € sowie eine Schabracke als Siegerehrenpreis. Im Programmheft der Veranstaltung ist kostenfrei eine Anzeige von Anhänger Outlet abzudrucken bzw. auf der Sponsorentafel anzubringen. Ein Vertreter der Anhänger Outlet GmbH wird dem jeweiligen Veranstalter vor dem Turnier den Ehrenpreis vorbeibringen. Weitere Absprachen werden zwischen dem Turnierveranstalter und Anhänger Outlet direkt getroffen. In Absprache mit dem jeweiligen Turnierausrichter behält sich der Sponsor vor, Informationsstände einzurichten und/oder seine Pferdeanhänger auszustellen. Der Veranstalter erklärt sich bereit, keine anderen Aussteller für Pferdeanhänger an seinem Turnier zuzulassen. In der Teilnahmeberechtigung sollte für die Qualifikationsprüfungen vermerkt sein, dass alle Teilnehmer aus dem Regionalverband Franken starten dürfen, keine geladenen Gäste erlaubt sind und die Kadererlaubnisse entfallen. Nach Möglichkeit kann im Rahmenprogramm des Turniers zusätzlich eine Führzügelklasse angeboten werden. Die Firma Anhänger Outlet GmbH würde in diesem Fall die Ehrenpreise zur Verfügung stellen. Die Führzügelklasse ist keine Qualifikation. Sofern der Veranstalter eine Führzügelklasse durchführt, informiert er den Sponsor rechtzeitig über die Anzahl der Teilnehmer.



Qualifikation In den Qualifikationsprüfungen sind nur fränkische Reiter/innen startberechtigt. Nimmt ein/e Reiter/in mit mehreren Pferden an einer Qualifikationsprüfung teil, wird nur das Ergebnis des besseren Pferdes berücksichtigt. Für jede/n Reiter/in werden maximal zwei Prüfungen gewertet. Bei der Teilnahme an mehr als zwei Qualifikationsprüfungen werden jeweils die beiden besten Ergebnisse gewertet. Reiter/innen mit einer Wertnote unter 5,0 werden nicht berücksichtigt. Die Ergebnisse werden anhand der Rangierung der jeweiligen Prüfung ermittelt. Es werden immer nur die besten 30 Paare einer Prüfung gewertet. Dabei erhält der Sieger/die Siegerin 30 Punkte, der/die Zweitplatzierte 29 Punkte, der/die Drittplatzierte 28 Punkte, ...ect. Die Ergebnisse der gerittenen Qualifikationsprüfungen (max. 2) werden aufsummiert und auf Basis dieser Summe eine Rangierung ermittelt.



Finale Das Finale kann in einer offenen Prüfung, die der Prüfungsausschreibung entspricht, ausgetragen werden. Für das Finale werden nur Teilnehmer gewertet, die vorher mind. 2 Qualifikationen geritten sind. Zusätzlich werden die Sieger der Qualifikationen für das Finale gewertet. Um einen Cupsieger zu ermitteln, werden die erreichten Punkte aus den Qualifikationen zu den Punkten aus dem Finale addiert. Im Finale werden die Teilnehmer des Anhänger Outlet Cups gesondert rangiert und erhalten die doppelte Punktzahl. Somit erhält der Sieger 60 Punkte, der Zweiplatzierte 58 Punkte, der/die Drittplatzierte 56 Punkte, ...ect. Die Gesamtsiegerehrung findet gesondert im Rahmen des Turniers statt, auf dem das Finale ausgetragen wird. Die Finalteilnehmer werden schriftlich zum Finale eingeladen. Die Finalteilnehmer können die Pferde unabhängig von den Ergebnissen der Qualifikationsprüfungen auswählen.



Prüfungsausschreibung: Springprüfung Kl.A** mit Stilwertung (E + 150,00 €, ZP) Pferde: 4j.+ält. Teiln: Jun. Jahrg. 99+jg. LK 4,5,6 LK 4 mit Pferden, die in SM u./o. höher unplatziert sind. Ausr. 70 Richtv: 520,3e Hindernishöhe 1,05 m – keine geladenen Gäste, Kadererlaubnisse entfallen. Einsatz: 8,50 VN: 15 SF:

Fidelis Dressur-Cup Franken 2017



Die Turnierserie Fidelis Dressur-Cup Franken wird von der Firma Fidelis Logistics GmbH durchgeführt und dient der Förderung des fränkischen Jugend-Dressursports.



Ausschreibung Es sollen 6 Qualifikationen ausgeschrieben werden, die nach Möglichkeit auf die 3 Regierungsbezirke verteilt werden. Jeder Veranstalter erhält für die Durchführung der Qualifikationsprüfung 300,-- €, sowie den Siegerehrenpreis. Im Gegenzug verpflichtet sich der Veranstalter, eine kostenfreie Anzeige des Sponsors im Programmheft oder auf der Sponsorentafel abzudrucken, einen entsprechenden Sprechertext zu verlesen, sowie Banden- und Flaggenwerbung anzubringen. Ebenso behält sich die Firma Fidelis Logistics vor, einen Stand auf dem Turniergelände aufzustellen sowie Broschüren auszulegen. Der Veranstalter versieht die Zeiteinteilung mit dem FidelisLogo und bringt ggf. auf seiner Internetseite einen Link zu Fidelis Logistics an. Qualifikation In den Qualifikationsprüfungen des Fidelis Dressur-Cups sind nur fränkische Junioren und Junge Reiter/innen startberechtigt. Nimmt ein/e Reiter/in mit mehreren Pferden an einer Qualifikationsprüfung teil, wird nur das bessere Pferd gewertet. Für jeden Reiter/jede Reiterin werden maximal zwei Prüfungen gewertet. Bei der Teilnahme an mehr als zwei Qualifikationsprüfungen, fließen jeweils die beiden besten Ergebnisse in die Auswertung ein. Reiter/innen mit einer Wertnote unter 5,0 (50 werden nicht berücksichtigt. Die Ergebnisse werden anhand der Rangierung der jeweiligen Prüfung ermittelt. Es werden immer nur die besten 10 Paare einer Prüfung gewertet .Dabei erhält der Sieger/die Siegerin 10 Punkte, der/die Zweitplatzierte 9 Punkte, der/die Drittplatzierte 8 Punkte, ect….. Die Ergebnisse der gerittenen Qualifikationsprüfungen werden aufsummiert (max. 2) und auf Basis dieser Summe eine Rangierung ermittelt. Finale Das Finale, eine Dressurprüfung der Klasse M ** Kür findet am Ansbacher Weekend statt. Für das Finale qualifizieren sich die besten 15 Teilnehmer/innen, sofern sie in einer der Qualifikationsprüfungen mindestens 60 % erreicht haben. Die qualifizierten Teilnehmer werden zwar schriftlich zum Finale eingeladen, da aber die letzte Qualifikation nach dem Nennungsschluss zum Ansbacher Weekend stattfinden kann, sollten die Teilnehmer der Qualifikationen das Finale nennen. Einsätze werden dann erst bei Start fällig. Zusätzlich zu den 15 Besten werden ggf. die Einzelsieger der Qualifikationsprüfungen eingeladen, sofern sie mind. 60 % erreicht haben und sich nicht durch die Punktesumme fürs Finale qualifiziert haben. Im Finale ist jede/r Reiter/in mit einem Pferd startberechtigt, das unabhängig von den Ergebnissen der Qualifikationsprüfungen vom Teilnehmer ausgewählt werden kann. Im Finale starten alle Teilnehmer ohne Berücksichtigung der Punkte aus den Qualifikationen. Im Finale werden alle Teilnehmer platziert, sofern sie 50 % und mehr erreicht haben





Anlage : Ausschreibung





Ausschreibung der Qualifikationsprüfungen



Dressurprfg. Kl. M *(E+300 €, ZP) Qualifikationsprüfung zum Fidelis Dressur-Cup Franken Pferde: 6j.+ält. Teiln: Jg.Rei + Jun Jg.96 und jünger. LK D2,D3,D4, - die StammMitglieder eines Vereins des Regionalverbandes Franken sind. Keine geladenen Gäste, Kadererlaubnisse entfallen. Ausr.: 70 Richtv.: 402, (A/B ) es steht dem Veranstalter frei, das Richtverfahren zu wählen Aufg.: (es steht dem Veranstalter frei, die Aufgabe zu wählen) Einsatz: 13,- € (VN:15)



Bei der Teilnahmeberechtigung sollte vermerkt sein, dass in dieser Prüfung alle Jun. + Jg. Reiter aus Franken reiten dürfen und dass keine geladenen Gäste erlaubt sind.







Ausschreibung des Finales am Ansbacher Weekend



Dressurprfg. Kl. M ** Kür (E+550 €, ZP) (110,80,65,55, 6 x 40,-) Finalprüfung des Fidelis Dressur-Cup Franken Pferde: 6j.+ält. Teiln: Jg.Rei + Jun Jg. 96 und jünger. LK D2,D3,D4, die StammMitglieder eines Vereins des Regionalverbandes Franken sind. Startberechtigt sind die besten 15 Teilnehmer der Qualifikationen, sofern sie in 1 Qualifikation mind. 60 % erreicht haben. Je Teilnehmer 1 Pferd erlaubt, Ausr.: 70 Richtv.: 402, B Viereck 20 x 60, Anforderungen gem. Notenbogen Dressurprüfung Kl. M ** Kür, Dauer 4,5 bis 5 min, CD ist beschriftet mitzubringen und bis Meldeschluss an der Meldestelle abzugeben. Einsatz: Nenngeld 14,- € Startgeld 5,- € Einsätze fällig bei Startmeldung (VN:15)



Anhänger Outlet Cup



Qualifikationsveranstaltungen 2017: 03.06. – 04.06. Fohrenreuth / Ofr 24.06. – 25.06. Abendberg / Mfr. 01.07. – 02.07. Schweinfurt / Ufr. 07.07. – 09.07. Hof / Haidt / Ofr. 28.07. – 30.07. Altentrüdingen / Mfr. 03.08. – 06.08. Bad Kissingen /Ufr. Finale : 01.09. – 03.09. Ansbacher Weekend





Fidelis Dressur-Cup Franken Qualifikationsveranstaltungen 2017: 29.04. – 30.04. Zirndorf/Mfr. 20.05. - 21.05. Fohrenreuth/Ofr. 27.05. – 28.05. Herrieden/Mfr. 07.07. – 09.07. Gut Haidt/Ofr. 16.06. – 18.06. Heuchling-Lauf 21.07. – 23.07. Obernburg Finale : 01.09. – 03.09. Ansbacher Weekend

R-IQ Cup



Qualifikationsveranstaltungen 2017: 28.05. – 29.05. Herrieden 22.07. – 23.07. Diepersdorf 09.08. – 13.08. Grafenrheinfeld



Finale :



02.09.- 04.09. Ansbacher Weekend

R-IQ-Cup –Impulse für den Reitsport 2017

Die Serie R-IQ-Cup dient der Förderung der vielseitigen Ausbildung von jugendlichen Reitern/innen. Sponsor und Namensgeber dieser Veranstaltungsserie ist die Firma R-IQ Impulse für Ihre EDV - Riedel Informations-Integration GmbH.

Es gelten folgende Regelungen:

Richtlinien

Für die Serie wird bei jeder Veranstaltung eine A-Dressur * und ein A-Springen * ausgeschrieben. Jeder Teilnehmer muss an der gleichen Veranstaltung in beiden Disziplinen an den Start gehen. Nur diese Teilnehmer erhalten auch Rangierungspunkte. Sollte ein Teilnehmer in einer der beiden Prüfungen ausscheiden, erhält er nur für die Teilprüfung Punkte, die er beendet hat. Für die Cup- Wertung werden die Rangierungspunkte der Teilnehmer addiert, die sowohl in der Dressurprf. Kl. A*, als auch in der Stilspringprüfung Kl. A* gestartet sind. Die Teilnehmer können in beiden Disziplinen das gleiche Pferd/Pony vorstellen, oder aber auch verschiedenen Pferde/Ponys wählen. Gewertet wird hier der Reiter unabhängig von der Wahl des Pferdes/Ponys. Der Teilnehmer mit der höchsten Punktzahl aus Dressur und Springen erhält einen Sonderehrenpreis. Bei Punktgleichheit erhält der Teilnehmer den Ehrenpreis, der in beiden Disziplinen dasselbe Pferd geritten hat. Sollte es auch da 2 Teilnehmer mit der gleichen Punktzahl geben, entscheidet die bessere Wertnote in der Dressur. Insgesamt sollen ca. 4-5 Veranstaltungen durchgeführt werden. ( 3-4 Wertungsprüfungen und eine Abschlussprüfung) Jeder Veranstalter muss beide Prüfungen ausschreiben. Der Veranstalter erhält für die Durchführung der beiden Prüfungen pauschal 300,-- €. Im Programmheft oder auf der Sponsorentafel der Veranstaltung ist kostenfrei eine Anzeige der Firma R-IQ abzudrucken. Der Werbesprung des Sponsors ist in den Parcours zu integrieren. Der Veranstalter erklärt sich bereit einen Sprechertext zu verlesen. Ein Repräsentant der Firma R-IQ wird dem jeweiligen Veranstalter vor dem Turnier den Sprung vorbeibringen und die Veranstaltung begleiten. Dazugehörende Absprachen werden zwischen dem Turnierveranstalter und der Firma R-IQ direkt getroffen. Zudem behält sich der Sponsor vor, Flyer auszulegen und einen Informationsstand aufzustellen. Die fränkische Jugendleitung bittet die Veranstalter darum, im Springen Ponyausgleich zu gewähren.

In der Teilnahmeberechtigung sollte für die Prüfungen des Cups vermerkt sein, dass in diesen 2 Prüfungen alle Stamm-Mitglieder eines Vereins des Regionalverbands Franken starten können und keine geladenen Gäste erlaubt sind.



Wertungsprüfungen und Abschlussprüfung:

In den Wertungsprüfungen des R-IQ-Cups sind nur fränkische Reiter/innen startberechtigt. Die Teilnehmer müssen an einer Veranstaltung sowohl an der Stilspringprüfung der Kl. A* , als auch an der Dressurprüfung der Kl. A* teilnehmen um in der Wertung für den R-IQ- Cup

Punkte zu sammeln. Nimmt ein/e Reiter/in mit mehreren Pferden an einer der (Teil-) Prüfungen teil, wird nur das bessere Pferd gewertet. Für den R-IQ-Cup werden die Rangierungspunkte aus Dressur und Springen von maximal 2 Veranstaltungen addiert. Bei der Teilnahme an mehr als zwei Veranstaltungen fließen nur die beiden besten Gesamtpunktsummen aus Dressur und Springen in die Wertung ein. Hinzu kommen die Punkte der Abschlussveranstaltung am Ansbacher Weekend. Die Ergebnisse werden anhand der Rangierung der jeweiligen Prüfung ermittelt. Es werden immer nur die besten 30 Paare einer Prüfung gewertet. Dabei erhält der Sieger/die Siegerin 30 Punkte, der/die Zweitplatzierte 29 Punkte, der/die Drittplatzierte 28 Punkte, ...ect.. Die Ergebnisse der gerittenen Wertungen beider Disziplinen werden aufsummiert und auf Basis dieser Summe eine Rangierung ermittelt. Die letzte Wertungsprüfung (Abschlussprüfung) in den beiden Disziplinen wird am Ansbacher Weekend stattfinden. Die Teilnehmer, die vor der Abschlussprüfung bereits in einer oder zwei Wertungsprüfungen gestartet sind und an den Abschlussprüfungen teilnehmen, erhalten für die 1. Wertungsprüfung 10 Bonuspunkte und ggf. für die 2. gerittene Wertungsprüfung 20 Bonuspunkte. Um einen Cupsieger zu ermitteln, werden die Punkte aus den 2 Wertungsprüfungen und der Abschlussprüfung zusammengezählt. Zudem werden ggf. die Bonuspunkte zu den erreichten Punkten addiert. Die Siegerehrung des Cups findet am Samstag Abend am Ansbacher Weekend statt. Die ersten 3 Platzierten der Gesamtwertung des R-IQ-Cups erhalten einen Sonderehrenpreis.



Prüfungsausschreibung der Qualifikationen:

Stilspringprüfung Kl. A * (E + 150,00 €, ZP) gleichzeitig Wertungsprüfung zum R-IQ-Cup Pferde: 5j.+ält. Teiln: Jun./J.R., Jahrg. 96 +jün., die Stamm-Mitglieder eines Vereins des Regionalverbandes Franken sind. Keine geladenen Gäste, Kadererlaubnisse entfallen. LK 4,5,6 LK 4 mit Pferden, die in SM u./o. höher unplatziert sind, Ausr. 70 Richtv: 520,3 a Hindernishöhe 95 cm Einsatz: 8,50 VN: 15 SF:

Dressurprüfung Kl.A * (E + 150,00 €, ZP) gleichzeitig Wertungsprüfung zum R-IQ-Cup Pferde: 4j.+ält. Teiln: Jun./J.R., Jahrg. 96 +jün. die Stamm-Mitglieder eines Vereins des Regionalverbandes Franken sind. Keine geladenen Gäste, Kadererlaubnisse entfallen LK 4,5,6 LK 4 mit Pferden, die in DM u./o. höher unplatziert sind. Ausr. 70 Richtv: 402,A Aufg: A6 Einsatz: 8,50 VN: 15 SF:

Prüfungsausschreibung der Abschlussprüfungen:

Springprüfung Kl. A * (E + 150,00 €, ZP) gleichzeitig Abschlussprüfung zum R-IQ-Cup Pferde: 5j.+ält. Teiln: Jun./J.R., Jahrg. 96 +jün., die Stamm-Mitglieder eines Vereins des Regionalverbandes Franken sind. Keine geladenen Gäste, Kadererlaubnisse entfallen. LK 4,5,6 LK 4 mit Pferden, die in SM u./o. höher unplatziert sind, Ausr. 70 Richtv: 501,A.1 Hindernishöhe 95 cm Einsatz: 8,50 VN: 15 SF:

Dressurprüfung Kl.A * (E + 150,00 €, ZP) gleichzeitig Abschlussprüfung zum R-IQ-Cup Pferde: 4j.+ält. Teiln: Jun./J.R., Jahrg. 96 +jün. die Stamm-Mitglieder eines Vereins des Regionalverbandes Franken sind. Keine geladenen Gäste, Kadererlaubnisse entfallen LK 4,5,6 LK 4 mit Pferden, die in DM u./o. höher unplatziert sind. Ausr. 70 Richtv: 402,A Aufg: A6 Einsatz: 8,50 VN: 15 SF:



Ansprechpartner:

Kerstin Popp Schwingener Str. 24 95512 Neudrossenfeld Tel: 09203/918116 0171/7951152 Fax: 09203/688272 kerstin_popp@ web.de



Claus Riedel R-IQ Impulse für Ihre EDV Riedel Informations-Integration GmbH Hirschberger Str. 22 a 90559 Burgthann Tel. +49 9183 90 15 75 Fax +49 9183 93 98 013 Mobil:+49 172 8106102 Mail: Claus.G.Riedel@r-iq.de www.r-iq.de