TV "aufgesattelt" von und mit Nina Ramershoven - Pferdefilmserie

Spannende Pferdefilm-Serie:

"aufgesattelt"

von und mit Nina Ramershoven

Interessantes rund ums Pferd / rund um Pferde:

Hinweise:

Die Filme wurden zu einer Playlist zusammengefaßt und können daher auch alle zusammen durchlaufend, ideal zum Fernsehen am Fernsehgerät, angesehen werden. Jeder einzelne Film liegt bei YouTube auf seinem ursprünglichen Channel. Dieser ist unter jedem einzelnen Film rechts unten am Bildschirmfenster per YouTubeschalter per KLICK anwählbar. Hier findet man auch die Angaben zum Rechteinhaber und/oder dessen Homepage.

HUFGEFLÜSTER.TV ist das Fernsehprogramm zur internetten Pferdezeitung HUFGEFLUESTER.EU ist zum Fernsehen kostenlos und sucht laufend weitere Filmpartner. Das Präsentieren der Filme in unseren TV Kanälen und den weiteren Channels ist kostenlos. Das Programm kann durch Werbeeinblendungen oder Werbefilme unterbrochen oder flankiert werden.

DIE Interessante Pferde Filmserie von und mit Fernsehmoderatorin Nina Ramershoven für das Regionalfernsehen Bremen Radio Weser TV

Aktuelle Pferdethemen rund um Pferde, perfekt präsentiert von Fernsehmoderatorin Nina Ramershoven. Die Filmserie läuft auch im Reginalfernsehen Bremen bei Radio WeserTV und hat bisher schon sehr viel Aufmerksamkeit bekommen - hier bieten wir die Filmserie gerne unseren HUFGEFLÜSTER TV Zuschauern an.

Viel Spaß beim Ansehen der informativen Filme!