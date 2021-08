Preisspitze Crimetime von Cero Blue TN aus der Kamera von Hubert Fischer

Überflieger mit neuem Preisrekord: 15433 Euro im Schnitt



Hochkarätige Fohlen, hochkarätiger Sport und das besondere Immenhof-Ambiente geschaffen von Familie Frese, sind die Markenzeichen, dieser nun zum 6. Mal veranstalteten hoch erfolgreichen Überflieger-Auktion der Süddeutschen Pferdezuchtverbände Vermarktungs GmbH auf den Immenhöfen in Donaueschingen. Das spannende Bieterduell zwischen Westfalen und der Vereinigten Arabischen Emirate ging zugunsten des Springreiters Mohammed Ghanem Al Hajri aus. Für 25.000 Euro konnte er sich den Sohn des Cero Blue TN aus einer Mutter von Baldini I, die der Züchter Christian Heidecker selbst im Sport über 1,45m ritt, sichern. Das war die Preisspitze des 15 Fohlen umfassenden Lotes.



Fast schon traditionell im Lot der Überflieger vertreten ist die DSP-Prämien Sportstute Suerte Bianca von Lancer II abstammend. Suerte Bianca stellte in diesem Jahr einen Sohn des Tangelo van de Zuuthoeve in der Kollektion. Diesen erwarb ein Hengstaufzüchter aus Westfalen für 20.000 Euro. Züchter Gerd Groß freute sich einmal mehr über diesen Spitzenpreis.



Dritter im Preisranking mit 19.000 Euro war ein typvoller und mit sehr guten Bewegungen ausgestatteter Sohn des Vingino aus einer Mutter von Candillo aus der Zucht von Gabriele Eder. Überhaupt konnten sich die Züchter der Überflieger im Schnitt über 15.433 Euro freuen. Einmal mehr bewies sich die Schweizer Kundschaft auf den Immenhöfen finanzstark und sicherte sich vier Nachwuchskracher.

„Das Fest der Pferde ist eine hervorragende Location für unsere Überflieger. Wir sind mega zufrieden. Einen besonderen Dank möchte ich unseren Züchtern aussprechen, die uns ihre besten Fohlen für diese Auktion anvertraut haben und alle hochzufrieden nach Hause fahren“, ist das Fazit von Auktionsleiter Fritz Fleischmann.



Weiter geht es bei der Süddeutschen Pferdezuchtverbände Vermarktungs GmbH mit einer Kollektion von 15 Vielseitigkeitsfohlen in einer Online-Auktion am 17. August 2021 auf dsp.horse24.com und am 28. August mit der Shooting Stars-Kollektion (Dressur- und Springfohlen) beim Springturnier in Viernheim.

Mehr Informationen: www.deutsches-sportpferd.de

