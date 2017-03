Umfrage - 2 Pferdeanhänger mit Sattelkammer + Alu Boden am beliebtesten!

Pressemitteilung





Pferdeanhänger-Umfrage auf Mit-Pferden-reisen.de





Zwei-Pferdeanhänger mit Sattelkammer und Alu-Boden am beliebtesten





Hamburg, März 2017 - Fünf Monate lief auf Mit-Pferden-reisen.de eine Umfrage, in der die Leser gebeten wurden, „ihren“ Pferdeanhänger zu beschreiben. Was aufgrund einfacher Beobachtungen auf Reitstall- oder Turnierplätzen zu vermuten war, bestätigt jetzt die Statistik: Am meisten vertreten sind Zwei-Pferdeanhänger mit Sattelkammer und Alu- oder Alu-Kunststoff-Sandwichboden.



73 Prozent aller Befragten fahren einen Zwei-Pferdeanhänger, nur 8,79 Prozent der Befragten einen „Anderthalber“ und 3,14 Prozent entscheiden sich für einen „Großen“ für drei oder vier Pferde.



Komfortable Sattelkammern und robuste Böden



Mittlerweile wollen 53,35 Prozent nicht auf den Komfort einer Sattelkammer verzichten. An dritter Stelle der Beliebtheit steht der langlebige Boden, sei es nun der klassische Aluminiumprofilboden oder die etwas neuere Sandwich-Bauweise aus Kunststoffkern mit beidseitigen Aluminiumblechen.



Glänzendes Polyester immer noch von

Was das Anhängermaterial selbst betrifft, steht Polyester mit 26,78 Prozent an erster Stelle, dicht gefolgt von Holz-Poly (23,69 und Alu-Poly (21,97 .



Rampe-Tür-System immer beliebter



Immer häufiger, nämlich zu knapp 20 Prozent, entscheiden sich Käufer für das Rampe-Tür-System, um zum Beispiel Heu- oder Späneballen per Stapellader an das Fahrzeug heranzufahren. Dagegen führt der in den anglo-amerikanischen Ländern so beliebte Vorderausstieg mit 12,34 Prozent eher ein Schattendasein.



Der komplette Bericht ist auf www.mit-Pferden-reisen.de veröffentlicht.



www.mit-Pferden-reisen.de ist Deutschlands umfangreichstes Online-Portal für mobile Reiter und Pferde: Rund 100 unabhängige Testberichte über Pferdeanhänger und Zugfahrzeuge sowie Zubehör aller Art sind online abzurufen und werden regelmäßig erweitert. Weitere Schwerpunkte neben dem Thema Pferdeanhänger und Pferdetransport sind die Bereiche Aus- und Wanderreiten, sei es fürs Wochenende oder einen längeren Reiturlaub in Deutschland oder im Ausland.



