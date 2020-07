Unbändig lebhaft, verträumt und verspielt

Pferdebilder von Mariusz Broskiewicz in der Ebbers Galerie

Mariusz Broskiewicz

Zum ersten Mal in Deutschland sind die Pferdebilder des polnischen Fotografen Mariusz Broskiewicz in der Ebbers-Galerie in Warendorf zu sehen. Der Künstler ist Mitglied des „Photoclub der Republik Polen“ und in der Kunstszene seines Heimatlandes sehr bekannt.

Im richtigen Moment auf den Auslöseknopf drücken – das ist die besondere Spezialität, die man den Fotografien von Mariusz Broskiewicz ansieht. In seinen Pferdebildern erleben wir Kraft und Energie, Übermut und Gelassenheit der Pferde, in der weiten Natur, im Stall, auf der Koppel. Ob im Morgengrauen, in der Mittagsonne oder unter dem Abendhimmel: Mariusz B hat für die Ausstellung in Deutschland eine Fotokollektion zusammengestellt, die begeistert. Diese Bilder zeigen die ganze Individualität der Pferde, ihre Sinnlichkeit, ihr Temperament. Alle Pferdebegeisterten ziehen diese Bilder in ihren Bann.

„Wir möchten den Pferdefreundinnen und -freunden, die zum Besuch des Bundeschampionats nach Warendorf kommen, mit diesen Bildern einen besonderen „Leckerbissen der Pferdefotografie“ zeigen“, sagt Christoph Berger, der Inhaber des Modehauses Ebbers.

Mariusz Broskiewicz freut sich, wenn seine ausdrucksstarken Farbfotografien Liebhaberinnen und Liebhaber finden. Die Bilder, die in den Schaufenstern und in der Galerie des Modeerlebnishauses gezeigt werden, sind auch zu kaufen. Die Ausstellung ist vom 25. August bis 15. September während der Öffnungszeiten des Modehauses in Warendorf Fußgängerzone zu besichtigen.

Eröffnet wird die Ausstellung am Dienstag, 25. August mit einer Vernissage im Modeerlebnishaus Ebbers in Warendorfs Fußgängerzone. Der Künstler Mariusz Broskiewicz hat die Absicht, zur Eröffnung und zu den Bundeschampionaten nach Warendorf zu kommen. Hoffen wir, dass der Besuch stattfinden kann.

Einen ersten Eindruck von Pferdebildern des Künstlers als Schwarz-Weiß-Fotografie ermöglicht diese Internetseite: http://www.mariuszbroszkiewicz.pl/galeria/Konie-178.html.

Ausstellungstitel: Unbändig lebhaft, verträumt und verspielt

Termin: 25.August – 30. September 2020

Eröffnung / Vernissage: 25. August, 15 Uhr

Ort: Modeerlebnishaus Ebbers, Münsterstr.3, 48231 Warendorf

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10 – 18 Uhr

Rudolf Berger

Modehaus Ebbers Warendorf