Unvergessliche Adventsträume im Kufsteinerland

Kraftvolle Räucherrituale in der Weihnachtszeit und in den Rauhnächten

Bis ins 16. Jahrhundert zurück reicht die Tiroler Tradition der Perchtenläufe. Thiersee im Kufsteinerland ist einer der wenigen Orte, an der das uralte, aufwändige Brauchtum noch aufrechterhalten wird. Finstere Gesellen mit imposanten Hörnermasken, die Perchten, ziehen unter wildem Glockengeläute und Trommeln am 4. Dezember durch Thiersees Straßen, um die bösen Geister des Winters auszutreiben. Faszinierend: Die Herstellung der kostbaren Kostüme, die mit Leder und Fell verziert sind, dauert mehrere Monate. Das Gerüst besteht aus gebündelten Blättern von Maiskolben. Der Eintritt ist frei.

Perchtenlauf am 4. Dezember – altes Brauchtum in Thiersee

Kulinarik-Fans sind auf dem Weihnachtsmarkt im Stadtpark an der richtigen Adresse: Punsch und Glühwein in verschiedenen Variationen, Tiroler Leckereien wie Zillertaler Krapfen, Kiachl und Blattln mit Kraut und andere weihnachtliche Köstlichkeiten laden zum Verweilen ein. Die jungen Besucher lieben Fahrten mit der romantischen Nostalgieeisenbahn, Ponyreiten oder Stockbrotgrillen am Lagerfeuer.

Der Weihnachtszauber findet an den vier Adventwochenenden jeweils von 11 bis 18 Uhr (außer am 23. Dezember) statt. Der Eintritt beträgt 14,50 Euro für Familien, 6 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder.

Ein besonderer Advents-Juwel inmitten der Stadt ist der Weihnachtszauber auf der historischen Festung Kufstein: In der hektischen Vorweihnachtszeit lädt er zum Besinnen auf das Wesentliche ein. Statt Weihnachtskitsch und Glitzer staunen die Besucher über die traumhaft beleuchteten Gemäuer und erleben vor der historischen Kulisse der Festung Ursprünglichkeit gepaart mit Tiroler Tradition. Knapp 30 weihnachtlich geschmückte Stände laden zum Stöbern ein: Wer noch ein Weihnachtsgeschenk benötigt, wird zwischen traditionellem Kunsthandwerk und köstlichen Tiroler Spezialitäten fündig, während draußen „Weisenbläser“ und „Anklöpfler“ für Weihnachtsstimmung sorgen. Fröhliche Advents-Action für Kinder herrscht in der Weihnachtsback- sowie der Bastelstube.

100.000 rot leuchtende Weihnachtssterne, wilde Haflinger-Hengste im Schnee und aufwändig kostümierte Perchten gegen die bösen Winter-Geister: Die Festungsstadt Kufstein und ihre acht umliegenden Gemeinden an der österreichisch-bayrischen Grenze locken mit uralten Advents-Bräuchen wie dem Räuchern in den Rauhnächten oder dem „Kripperlschauen“, vorweihnachtlichen Wanderungen und wunderschönen Weihnachtsmärkten inmitten der Tiroler Bergwelt.

Ebbser Haflinger Advent

Zum zweiten Mal öffnet das Welthaflingerzentrum in Ebbs nach dem Erfolg im letzten Jahr im Advent seine Tore: Vor der malerischen Kulisse des Kaisergebirges feiern Pferde- und Advents-Fans mit Weihnachtsklängen, Glühwein, Lebkuchen und Tiroler Köstlichkeiten. Die Hauptakteure stellen selbstverständlich die über 100 anmutigen Haflingerpferde dar, welche die Besucher hautnah im Gestüt bewundern. Dazu spielt traditionelle Adventsmusik. Bei jeder Witterung ist entspanntes Stöbern an den liebevoll dekorierten Ständen regionaler Kunsthandwerker möglich. Die jüngsten Besucher haben Spaß im „Kinder-Adventsland“ mit Kinderreiten, Kutschfahrten und Weihnachtsbäckerei.

Der Ebbser Haflinger-Advent ist am 2., 3., 8., 9. und 10. Dezember 2017 von jeweils 13 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt inklusive Gestütsbesichtigung beträgt 3 Euro. Der Eintritt für Kinder bis 14 Jahre ist frei.

100.000 Weihnachtssterne auf dem Hödnerhof

Von Samstag, 18.11. bis Sonntag, 17.12. präsentiert sich die Blumenwelt des Hödnerhofs Ebbs im weihnachtlichen Gewand: In der Hödnerhof-Arena zeigen regionale Handwerker ihr Können und das Christkind verkündet täglich seine Weihnachtsbotschaft. Als besonderer Blickfang und beliebtes Fotomotiv erstrahlt die Gärtnerei traditionsgemäß im Licht von über 100.000 Weihnachtssternen und lädt zu einer lustigen Dampfzug-Fahrt durch das Winter-Wunderland ein. Blumenliebhaber haben die Gelegenheit, die Weihnachtssterne bei Sonderführungen durch die Glashäuser unter die Lupe zu nehmen. Der Eintritt zur Weihnachtswelt Hödnerhof ist frei.

Advents-Wanderung zur Thierbergkapelle

Im Trubel der Vorweihnachtszeit Kraft schöpfen lässt sich bei der adventlichen Winterwanderung zur Thierbergkapelle. Vorbei an Kreuzwegstationen wandert die Truppe auf den Thierberg – geprägt von der uralten Walfahrtkapelle mit Einsiedelei und Weihnachtskrippe. Gemeinsaum lauschen die Wanderer einer Weihnachtsgeschichte, genießen vom Bergfried aus die Sicht auf Kufstein und das Inntal, bevor es, am winterlichen Hechtsee vorbei, zurück an den Ausgangspunkt geht.

Rundwanderung Thiersee: „Mit der Kraft des Herzens in die besinnliche Adventszeit“

Innehalten, Loslassen, Krafttanken – dazu lädt Human-Energetiker Helmut Payr bei seiner geführten Energie-Wanderung ein. Die Truppe wandert um den winterlichen Thiersee, vergisst den Alltags- und Vorweihnachtsstress und nimmt sich Zeit, wieder bei sich selbst anzukommen. Bei einer gemütlichen Tasse Tee und Weihnachtskeksen lassen die Teilnehmer die Herzens-Wanderung ausklingen.

„Kripperlschauen“ bei der Bad Häringer Krippenwanderung

Das „Kripperlschauen“ ist eine uralte Tiroler Tradition, der die Bad Häringer Krippenwanderung im Hier und Jetzt nachspürt. Gemeinsam geht’s mit Laternenlicht durch die Abenddämmerung von Bad Häring – einst Bergbauort und heute beliebter Kurort. In Augenschein genommen werden verschiedene, einzigartige Krippen – von der Dorfkrippe mit ihren lebensgroßen Figuren am Kirchplatz, über das Bergbaumuseum mit seiner beeindruckenden Bergbaukrippe, bis hin zur Hildegard von Bingen-Kapelle am Gesundheitsweg mit orientalischer Krippe. Der Bad Häringer Krippenbaumeister Walter Peer weiß zudem Wissenswertes rund um die Tiroler Handwerkskunst zu erzählen und zeigt weitere handgefertigte Krippen und Weihnachtsschmuck.

Weihnachtliche Kufstein-Anekdoten vom Nachtwächter

Festlich geschmückt, warme Lichter überall und weihnachtlicher Duft – so zeigen sich die Gassen der Festungsstadt zur Adventszeit: Inmitten dieser einmaligen Atmosphäre führt ein mit Laterne, Umhang und Hellebarde ausgestatteter Nachtwächter durch Kufstein und lädt zum Lauschen von Anekdoten aus früheren Zeiten ein. Der gewandete Nachtwächter weiß zudem eine wahre Weihnachtsgeschichte und Wissenswertes zu Tiroler Weihnachtsbräuchen zu erzählen.

Weitere Advent-Treffpunkte im Kufsteinerland

Zum vorweihnachtlichen Träumen mit Musik, Pferdeschlittenfahrten, Kinderprogramm und feinen Speisen lädt auch der beliebte Christkindlmarkt in Thiersee am 17. Dezember ein. Leuchtende Augen bekommen Groß und Klein bei der Krippenweihnacht Bad Häring am 10. Dezember – mit Krippenausstellung, Handwerksmarkt, Hirtenspiel und Weihnachtskino. Der Eintritt ist frei. Wunderschöne Weihnachtskrippen aus der Region zeigt von Donnerstag, 28. Dezember bis Samstag, 6. Januar das Rathaus in Kufstein. Die offizielle Eröffnung findet am Donnerstag, 28. Dezember um 17 Uhr im Rathaussaal statt. Danach ist die Ausstellung täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Ausstellungende ist am Samstag, 6. Januar, um 17 Uhr.