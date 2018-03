uvex - Gewinnen ist Teamarbeit" Simone Blum - der Star in der neuen uvex performance Story

Sie ist "der Deutsche Meister" im Springreiten 2017, nachdem sie 2016 bereits den Titel bei den Damen erringen konnte, und die Gewinnerin der German Masters Tour 2017. Simone Blum ist seitdem mit ihrer Ausnahmestute DSP Alice nicht nur in der Reiterwelt bekannt und auch dem Bundestrainer Otto Becker ist der Erfolg der Amazone nicht entgangen. In der neuen #uvexperformance Story spricht Simone Blum über ihren größten Erfolg, darüber, was Reitsport für sie bedeutet und ihre Ambitionen.