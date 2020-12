Veranstaltungen und Fortbildungen 2021 für Pferdewirte

(Versmold) Die Bundesvereinigung der Berufsreiter (BBR) hat ihre Jahresplanung für 2021 abgeschlossen. Neben den vier bundesweiten Berufsreiterchampionaten soll der Bundesberufsreitertag in Haßloch, der in diesem Jahr verschoben werden musste, nun am 20. März stattfinden. Wie immer gibt es auch eine ganze Reihe an Informationsveranstaltungen zum Beruf des Pferdewirts, bei dem sich Interessierte eine Empfehlung für den Eignungstest im Oktober an der Deutschen Reitschule in Warendorf sichern können. Änderungen sind angesichts der Corona-Pandemie natürlich jederzeit möglich.

Der Bundesberufsreitertag 2021 steht unter dem Motto „Spitzensport und Spitzenzucht - Die Herausforderungen der Zukunft“ und findet auf dem Gestüt Fohlenhof in Haßloch statt. Nach Hengstpräsentation und Mitgliederversammlung geht es einer Fachtagung um die historische Entwicklung der Pferdezucht, die Selektion früher und heute sowie Herausforderungen der Zukunft. Anmeldungen sind ab Mitte Januar möglich.

Vier bundesweite Berufsreiterchampionate stehen für 2021 auf dem Programm:

bis 18. April 2021: Deutsches Championat der Berufsreiter - Springen - in Bad Oeynhausen

bis 16. Mai 2021: Deutsches Championat der Berufsreiter – Vielseitigkeit – in Marbach

bis 13. Juni 2021: Deutsches Championat der Auszubildenden Pferdewirte - Vielseitigkeit – Ostbevern

bis 19. September 2021: Deutsches Championat der Berufsreiter - Dressur - in Darmstadt-Kranichstein

Bundesweite Informationstage zum Beruf des Pferdewirtes sind wie folgt terminiert:

Februar 2021: Landes-Reit- und Fahrschule Rheinland, Langenfeld

N.: Heidegut Eschede, Eschede

April 2021: Reiterzentrum Franken, Ansbach

September 2021: Haupt- und Landgestüt Marbach, Gomadingen-Marbach

September 2021: Bayerischer Reit- u. Fahrverband, Olympiareitanlage, München

September 2021: Landgestüt Dillenburg

September 2021: Landes-Lehrstätte Pferdesport Weser-Ems, Vechta

Oktober 2021: Landes-Reit- und Fahrschule im Brandenburgischen Haupt- und Landgestüt, Neustadt/Dosse

Oktober 2021: Landgestüt Moritzburg

Oktober 2021: Landgestüt Redefin

Den kompletten Terminkalender und weitere Informationen zur Bundesvereinigung der Berufsreiter finden Sie unter www.berufsreiter.com.

A. Heß

Bundesvereinigung der Berufsreiter im

Deutschen Reiter- und Fahrer- Verband e. V.