VERZICHT AUF PFERDE IN KARNEVALSUMZÜGEN?

Hennef. Wegen eines Sturmtiefs wurde im vorigen Jahr auf die Teilnahme von Pferden im Kölner Rosenmontagszug verzichtet. Der Stimmung aller Beteiligten hat das keinen Abbruch getan. Und das zeigt deutlich, dass die Zuschauer und die Teilnehmer auch ohne Pferde ihren Spaß hatten.

Die bundesweit tätige Pferdeschutz-Initiative 2015 appelliert jetzt also erneut an die Veranstalter und Teilnehmer, grundsätzlich in den Karnevalsumzügen (aus Tierschutzgründen und Sicherheitsgründen) auf den Einsatz von Pferden zu verzichten und natürlich auch an die zuständigen Behörden, den Einsatz von Pferden zu verbieten.

Das übliche Argument der Veranstalter und Behörden, dass die Reiter und auch die Pferde gut vorbereitet sind, entspricht leider nicht der Realität. Das reiterliche Können der teilnehmenden Reiter ist oft sehr mangelhaft. Zudem bedeutet die Vorbereitung auf die Karnevalsumzüge für die Pferde nur zusätzlichen Stress.

Pferde sind ein hohes Sicherheitsrisiko, immer wieder gibt es durch den Einsatz zahlreicher Pferde Verletzungen bei den Teilnehmern der Umzüge sowie bei den Zuschauern und auch bei den Pferden. Pferde können beim geringsten Anlass erschrecken, steigen, scheuen, austreten, in Panik geraten, durchdrehen und unkontrolliert davonstürmen. Dadurch gefährden sie sich, ihren Reiter und andere, ihr Einsatz ist unverantwortlich. Selbst gute und erfahrene Reiter können in brenzligen Situationen Unfälle nicht verhindern.

"Von Natur aus sind Pferde Fluchttiere", sagt Brigitte Kübbeler, Sprecherin der Pferdeschutz-Initiative 2015, "die Flucht ist ihr Naturell, blitzschnell reagieren sie und können durchgehen."

Die Pferdeschutz-Initiative 2015 hatte bereits im vorigen Jahr durch die Aufforderung, den Einsatz von Pferden in Festumzügen zu verbieten unter anderem im Vorfeld des Rosenmontagszugs in Mainz Erfolge erzielt, weil ein Gestüt keine Pferde mehr zur Verfügung gestellt hat.

