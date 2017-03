VFD Bayern

Stammtisch vom RV FS/DAH/PAF

mit Pferdeflüsterer Peter Daxer

Thema Beziehung vs. Erziehung

v.l.n.r. Helga Bildhauer, Andrea v. Kienlin, Pferdeflüsterer Peter Daxer

Beste Stimmung beim Stammtisch der VFD Bayern, Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer Deutschland e.V., welchen der Regionalverband Freising / Dachau / Paffenhofen veranstaltet hat. Eingeladen hatten die 1. Vorsitzende Andrea v. Kienlin und die 2. Vorsitzende Helga Bildhauer. Tagungsort war das Restaurant Dionysos in Eching. Der Tagungsraum war gut gefüllt.

Kein Wunder, schließlich war nach Pferdeausbilder Michael Geitner nun mit Pferdeflüsterer Peter Daxer wiederum eine Kapazität aus der Pferdeszene eingeladen worden. Tja, Stammtische mit Vortrag werden immer beliebter, jedenfalls so bei der VFD Bayern.

Daxer ist nach seiner Vorstellung durch die VFD RV Vorstände auch schnell zur Sache gekommen. Sein Thema war an diesem Abend im März 2017 das Thema Beziehung vs. Erziehung. Daxer, selbst erfahrener Pferde und Reiter Ausbilder ist bekannt dafür, daß er das Thema Pferd von einer ganz anderen Seite aufzieht. Er sieht zuerst den Menschen, der zu seinem Pferd dazugehört. Und da liegt seiner Meinung nach ja auch zuerst das Problem. Im Gegenteil, Pferde sind in der Regel überhaupt nicht das Problem - das Problem sind in den meisten Fällen die Menschen selbst.

Doch wie sage ich es dem Pferdebesitzer oder dem Reiter am Besten, daß er eigentlich ein Problem ist? Keine einfache Aufgabe, auch nicht für den Pferdeflüsterer. Nur Daxer hat mittlerweile so viel Erfahrung in dieser Thematik, daß er in seinen Vorträgen und Seminaren völlig suverän mit seiner Klientel umgehen kann und ihm das auch abgenommen wird, was er den Menschen zu sagen hat. So war von völlig ruhiger und sehr aufmerksamer Stimmung im Saal bis hin zur totalen Heiterkeit wirklich alles geboten. Eigentlich ist der Daxer eine Art Spiegelhalter, der einem immer wieder "seinen eigenen" Spiegel vorhält, wenn es irgendwo zwickt und zwackt. Und das ist beim Umgang mit Pferden nicht viel anders als bei Umgang mit anderen Lebewesen, im Besonderen im Umgang zwischen den Menschen.

Da waren dann doch etliche Teilnehmer/innen sehr überrascht, daß viele Schwierigkeiten zwischen Mensch und Pferd mit den Pferden selbst so gar nichts zu tun haben. Der Mensch und sein Ego, seine Persönlichkeit und seine meist antrainierten Verhaltensmuster sind das was Schwierigkeiten macht. Und die Probleme im Umgang mit seinem Pferd gibt es auch in anderen Situationen. Ja, der Spiegel hat es aufgezeigt. Manche, auch ich, waren darüber sehr erstaunt.

Aber was ist er nun der Peter Daxer, ein Pferdeflüsterer der eigentlich hauptsächlich nur zu den Menschen flüstert. Oder ist er ein verkappter Psychologe? Nichts stimmt oder stimmt doch alles?

Jedenfalls ist der Daxer einer der die Pferde versteht und die Menschen gleichermaßen. Und mit diesem (Fach)Wissen kann er tatsächlich beiden helfen. Denn es gibt viele Wege, wie die Kreaturen am besten miteinander umgehen können (sollten). Peter hilft dabei jedem auf seine Weise, seinen richtigen Weg und Zugang zum Pferd oder auch zu seinen Mitmenschen zu finden. Und das ist ein wirklich spannendes Thema, für jede/n von uns!

Peter Daxer bietet sich und sein besonderes Wissen generell für Vorträge auf Stammtischen, in Reiterhöfen bis hin zu Pferdemessen o.ä. an. Ziel sollte für jede/n sein einmal das passende Seminar an einem Wochenende von Daxer zu besuchen. Denn dort kann Dir wirklich geholfen werden. Dein Pferd wird es Dir danken, Deine Mitmenschen vermutlich auch!

Peter wurde mit großem Applaus verabschiedet und die Stammtischbesucher sind mit vielen neuen Erkenntnissen wieder nachhause gegangen. Es war also wieder einmal eine gelungene VFD Veranstaltung!

Hufflüsterer Bernhard

Anbei ein Video Ausschnitt dieser Veranstaltung von HUFGEFLÜSTER TV: