Farbenprächtig sind die Schaubilder und Siegerehrungen bei den Internationalen Deutschen Kavalleriemeisterschaften, die in diesem Jahr vom 10. bis 12. September wieder in Crawinkel ausgetragen werden.

Foto: Thomas Hartwig

VI. Internationale Deutsche Meisterschaften der Kavallerie

Thüringeti wird wieder Treffpunkt der internationalen Kavallerie

Crawinkel. Ein ganz besonderes Ereignis wird vom 10. bis 12. September 2021 nicht nur allen Pferdefreunden in der Thüringeti, dem einzigartigen Naturparadies rund im die thüringische Gemeinde Crawinkel, geboten. Denn dann treffen sich dort die besten Kavallerie-Mannschaften aus ganz Europa, um dort die VI. Internationalen Deutschen Meisterschaften der Kavallerie auszutragen.

Dabei sind vielseitiges Reiten und perfekte Ausbildung von Reiter und Pferd gefragt. Denn nicht nur in Dressur und Springen messen sich die zahlreichen Reiter, die in historischen Uniformen und Ausrüstung antreten und dabei farbenprächtige Bilder abgeben. Formationsreiten, Gruppengelände und Rennreiten stehen ebenfalls auf dem umfangreichen dreitägigen Prüfungsprogramm, in dem die besten Mannschaften und Einzelreiter der Kavallerie-Meisterschaften ermittelt werden. Die Thüringeti, die in diesem Jahr bereits zum dritten Mal Gastgeber der Internationalen Deutschen Meisterschaften der Kavallerie ist, hat sich in den letzten Jahren zum wichtigsten europäischen Austragungsort der Kavallerie-Wettbewerbe entwickelt, weshalb in diesem Jahr so viele Teilnehmer wie noch nie erwartet werden. Unter anderem werden zehn Mannschaften aus ganz Europa an den Start gehen.

Abgerundet wird das spannende Wettkampfprogramm mit spektakulären Schauvorführungen am Samstag- und Sonntagnachmittag. Gezeigt wird auch wieder die große Lanzenquadrille der Ulanen. Neben den internationalen Wettbewerben werden auch die Deutschen Meister in der Mannschafts- wie in der Einzelwertung ermittelt.

Die Thüringeti rund um die Gemeinde Crawinkel ist ein fast 2500 Hektar großes Areal im Rahmen eines Artenschutzprojektes des Landes Thüringen, auf dem unter anderem 600 Pferde, größtenteils Warmblüter, und 300 Rinder ganzjährig unter freiem Himmel leben. Traditionell am 3. Oktober werden rund 100 Pferde, vom Fohlen bis zum volljährigen Reitpferd im Rahmen der „Thüringeti-Auktion“ versteigert.

Kontakt und weitere Informationen: www.kavallerieverband.de/ oder

www.agrar-crawinkel.de/thueringeti.html

Thomas Hartwig