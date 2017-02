Videopräsentation - Der Hengsthof Gut Nüxei von Ingo Goldau, Bad Sachsa / Nüxei

HUFGEFLÜSTER Video Pferdemagazin

Präsentation:

Der Hengsthof Gut Nüxei

Betreiber Daniela Böttcher und Ingo Goldau

37441 Bad Sachsa / Nüxei

Ein Film von http://reiterspiegel.de

Hengsthaltung ist etwas ganz Besonderes, aber die pferdgerechte Haltung von Hengsten ist nicht einfach und bedarf guter Kenntnisse und Erfahrung. Auf dem Hengsthof Gut Nüxei von Daniela Böttcher und Ingo Goldau in Bad Sachsa / Nüxei wird mit einem besonderen Konzept auf die natürlichen Bedürfnisse von Hengsten bestmöglich eingegangen. Nüxei ist Deckstation mit eigenen Hengsten, eine Hengstaufzucht, eine Hengstweide, Anreiten junger Hengste, Anfahren junger Hengste zugleich und ist sogar auch eine Auffangstation für „Hengste in Not"...