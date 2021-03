Vier auf „einen Streich“ – BEMER Markenbotschafter

(Triesen) Die Familie der BEMER Botschafter wächst: mit Martin Fuchs (Schweiz), Jur Vrieling (Niederlande), Daniel Dassler und Sönke Rothenberger (Deutschland) sind nun ein aktueller Europameister und Vize-Weltmeister, ein Mannschaftsweltmeister 2014, ein ehemaliger Pony-Europameister und der Mannschafts-Olympiasieger und -Weltmeister Markenbotschafter der BEMER Int. AG. Alle vier Namen stehen für Spitzensport und umfassende Gesundheitsfürsorge für das Pferd.

Pferde können zwar nicht sprechen, aber Unwohlsein genauso wie Wohlbefinden signalisieren. Und das Wohlbefinden steht immer im Fokus, um die wertvollen Sportpartner auf vier Beinen gesund und motiviert zu halten. Dafür wird alles getan.

„Clooney fühlt sich unglaublich gut an mit der Decke“, sagt Europameister Martin Fuchs. Clooney, das ist sein Spitzenpferd – Partner des EM-Goldes 2019 in der Einzelwertung und des WM-Silbers 2018. Das BEMER Horse-Set hatte sich Fuchs bei einem Freund ausgeliehen: „Das war im Winter. Ich habe aber gar nicht gewusst, dass Clooney vor dem Training die Decke drauf hatte. Mir fiel auf, wie locker und geschmeidig er war. Also habe ich die Pflegerinnen im Stall gefragt, wer denn am Vortag geritten ist, und sie haben mir gesagt, dass sie seit drei, vier Tagen die BEMER Decke nutzen.“ Spitzenpferde brauchen Spitzenfürsorge, und an der lässt es Martin Fuchs, der einer Familie von international erfolgreichen Springreitern entstammt, nicht mangeln. Das BEMER Horse-Set ist ursprünglich aus der Human-Anwendung hervorgegangen, dafür wurden Decke und Gamaschen in Zusammenarbeit mit Reitern, Reiterinnen, Anwendern, Anwenderinnen und Veterinären den „tierischen“ Bedürfnissen des Pferdes angepasst.

Genau dieses Set hat es auch dem Niederländer Jur Vrieling angetan: „Ich verwende das Horse-Set vor dem Reiten. Meine Pferde fühlen sich losgelassener an. Zusätzlich setze ich es nach anstrengenderen Trainings ein. So kommen die Pferde am nächsten Tag ganz locker aus dem Stall. Wir sind richtig froh darüber, und meine Pferde lieben es!“ Kennengelernt und entdeckt haben die Springreiter das BEMER Horse-Set bei Kolleginnen und Kollegen, welche die schon legendäre BEMER Decke sogar bei Turnieren dabei haben. Der Einsatz des BEMER Horse-Sets bei internationalen Veranstaltungen ist erlaubt und entspricht den Regeln des Weltreiterverbandes FEI.

Praktisches Handling, Sicherheit und Wirkungsgrad bei der Anwendung, die positive Reaktion ihrer Sportpartner – all das schätzen die neuen BEMER Markenbotschafter, und deshalb zögerte auch Springreiter Daniel Dassler keine Sekunde: „Ich benutze das BEMER Horse-Set schon viele Jahre und merke bei meinen Sportpferden sowie Deckhengsten eine Verbesserung.“ Dassler führt im Allgäu die Reitanlage Gut Buchenhof, zu der auch eine Hengststation gehört. Die physikalisch initiierten Reize zur Förderung einer eingeschränkten Mikrozirkulation dienen nicht ausschließlich den Sportpferden, sondern auch den im Sporteinsatz befindlichen Deckhengsten. „Durch den Deckeinsatz wird die Rückenpartie der Hengste beansprucht, was sich beim Reiten durch Verspannungen äußern kann,“ weiß Dassler. „Mit dem Set sind die Pferde lockerer und frischer. Nach einem schweren Parcours setze ich es zudem sofort zur Regeneration ein.“

Sönke Rothenberger, Mannschafts-Olympiasieger Dressur, hat zudem die Anwendung pfiffig ausgedehnt. Die BEMER Gamaschen, die speziell die Durchblutung und damit Versorgung der Beine anregen, wendet er auch im Genickbereich der Pferde an. Das BEMER Horse-Set dient sowohl vor als auch nach der Trainingsarbeit immer den Pferden. „Uns ist noch aufgefallen, dass die Pferde sehr entspannen, wenn man die Decke drauf macht,“ so Rothenberger. „Manche lassen Luft ab, sind sichtlich entspannt in kürzester Zeit. Wenn man das regelmäßig macht, verbinden sie die Decke auch schon beim Auflegen mit einer positiven Reaktion.“

Die BEMER Int. AG arbeitet eng mit Reiterinnen, Reitern, Pflegerinnen, Pflegern, Veterinären und anderen wichtigen Wissensträgern aus dem Reitsport zusammen. Dieser Austausch, verbunden mit der Expertise des Unternehmens im Bereich der Mikrozirkulation, hat den Erfolg des BEMER Horse-Sets erst möglich gemacht.

Die BEMER Int. AG wurde 1998 gegründet und ist ein international agierendes Unternehmen innerhalb der Gesundheitsbranche. Das Unternehmen mit Sitz in Triesen / Liechtenstein ist ein Technologieentwickler und Erfinder der Physikalischen Gefäßtherapie BEMER®, einem in der EU zugelassenen Medizinprodukt (CE0483) der Klasse IIa.

Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt in der Erforschung und Entwicklung von High-Tech Lösungen zur physikalischen Therapie von Mikrozirkulationsstörungen. Die Behandlungsgeräte sind für den täglichen Einsatz im professionellen Bereich sowie bei privaten Heimanwendern entwickelt worden.

Die BEMER Int. AG bietet Gerätesysteme im humanmedizinischen wie auch dem veterinärmedizinischen Bereich an.