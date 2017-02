Vingino weltweit 3. Rang der vielversprechenden Vererber

(Postmünster) Eine besondere Auszeichnung hat der sprunggewaltige Schimmelhengst Vingino, ein Nachkomme des Voltaire-Cassini I-Quidam de Revel, aktuell erhalten: Er ist momentan an dritter Stelle der vielversprechendsten Vererber weltweit gelistet.

Der im Jahr 2002 geborene KWPN-Hengst kommt aus dem Holsteiner Stamm 474A, aus welchem unter anderem die Hengste Calato, Cicero, Great Pleasure, Montreal und Verdi stammen. Aus demselben Stamm kommen einige weitere internationale Springpferde wie Spiga (unter Leopold van Asten), Kyra (unter Peter Wilde), Brijante (unter Inke Johansson), Aldato (unter Emile Hendrix) und das olympische Vielseitigkeitspferd Brilliante. Auch Vinginos Mutter Notre Dame war erfolgreich bis Grand Prix unter dem Italiener Roberto Arioldi.

Mit seinem ehemaligen Reiter Abdel Said, der ihn bis zur Weltmeisterschaft und zahlreichen Erfolgen in internationalen 5-Sterne-Grand Prix wie Mannheim und Rotterdam geritten hat, hatte sich Vingino (Z.: J. ALBERS, VALTHERMOND) schon längst einen bekannten Namen gemacht. Vor wenigen Wochen präsentierte Vingino unter seinem neuen Reiter Tobias Bachl beim Weltcupturnier in Leipzig zwei fehlerfreien Runden und konnte eine CSI5*-W-Platzierung verbuchen. Nur wenige Tage später sorgten sie beim Galaabend der Münchner Hengsttage für tobendes Publikum, wo sie die Fänge ausgesprungen hatten.

Vinginos Nachkommen sind inzwischen auf der ganzen Welt erfolgreich und siegreich bis Springen 5*, darunter Cavallia unter Laura Kraut/USA, Davino unter Ben Schröder/NL, Pop Corn und Josephine Soerensen/IRL oder Dino unter Anna Kontio/FIN.

Die Nummer drei der vielversprechenden Vererber weltweit ist in Postmünster auf der Hengststation Bachl aufgestallt, wo sowohl TG- als auch Frischsamen erhältlich ist.

Hengstschau auf der Hengststation Bachl ist am 19.03.2017 um 14 Uhr.

Weitere Infos finden Sie auf www.hengststation-bachl.de .

Pferdenews.eu