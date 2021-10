Foto: Tristen Durocher

Violinist Tristen Durocher kommt nach Stuttgart!

Das Geigespielen hat sich Tristen Durocher (Métis aus Buffalo Narrows, Saskatchewan, Kanada) selbst beigebracht - als Métis Fiddler vertritt er, wie schon sein Großvater vor ihm, einen ganz besonderen musikalischen Stil. Seine Art zu spielen dürfte in Europa wenig bekannt sein, ebenso sein weiteres Repertoire, das Cape Breton, French Canadian sowie Traditional Old Time Canadian Fiddle umfasst. Am besten einfach einmal Reinhören - wer Irish Folk mag, wird die Métis Fiddle lieben!



Tristen Durocher wurde 2019 von der Canadian Grand Masters Fiddle Association mit dem People's Choice Award ausgezeichnet und belegte im landesweiten Wettbewerb den neunten Platz.

Doch mit dem Geigespielen sind für Tristen Durocher auch unzählige sehr traurige Momente verbunden, denn es vergeht kein Jahr, in dem er nicht für die Beerdigung von durch Suizid zu Tode gekommenen Menschen angefragt wird. Von Kind an mit dem Thema Suizid konfrontiert zu sein, prägt und so engagiert sich Tristen Durocher stark für die Suizidprävention. Dass hier die Politik aktiv werden muss, machten seine Protestaktionen im vergangenen Jahr sehr deutlich. Nach einem über 600 Kilometer langen Marsch begab er sich in einen Hungerstreik und trug so zur Verabschiedung eines Gesetzes zur Suizidprävention bei, welches in den Jahren zuvor bereits zweimal abgelehnt wurde.



Wir freuen uns sehr, Tristen Durocher 2022 in Stuttgart begrüßen zu dürfen und mehr über seine Musik und sein politisches Engagement zu erfahren.

Evelin Červenková

Begründerin der Lakota Oyate Information in (Ost)Deutschland