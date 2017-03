Volles Haus beim 1. Hallenspringturnier in Thierhaupten

Volles Haus beim Hallenspringturnier in Thierhaupten

Siegerrunde die Sieger der M* Prüfung mit Siegerrunde am Sonntag. Foto: K3Foto

Bei fast 670 Nennungen beim ersten Hallenspringturnier 2017 des Reitverein Thierhaupten, auf der Reitanlage Meir hätten zwei Turniertage fast nicht ausgereicht. Deshalb mussten leider die Starter in der ersten Prüfung am Samstag sehr früh aufstehen. Sieger in der Siegerrunde der M*-Prüfung am Sonntag 1. Abteilung wurde Laetitia Degelmann (PSG Am Europakanal Mittelhembach) auf Quatana. Sie dürfte an diesem Sonntag ihrem Vornahmen lateinischen Ursprungs der „Freude und Fröhlichkeit“ bedeutet, mehr als gerecht geworden sein. Gefolgt von der Amazone Andrea Heinrich (PSV Mallmersdorf) auf Ellena. Dritter wurde Michael Brunner ebenfalls aus Mallmersdorf. Die zweite Abteilung brachte Michael Bogenhauser (RFV Fischach) auf Camyra, gefolgt von Sven Niklar Zeller (Reitsportzentrum Illertissen) auf Cuba Libre hervor. Dritte wurde auf ihrer Heimatreitanlage Chantelle Bremer (RFV Donauwörth-Mertingen) auf Chelita. Markus Miller vom Reitverein Thierhaupten gelang mit Connory ein guter Ritt, leider fiel am Ende die letzte Stange. Ein Trost dürfte für ihn aber der Sieg mit Connory in der Springprüfung Kl. L am Samstag gewesen sein. Einen 4. Platz in der Springprüfung Kl. A** erreichte vom Reitverein Thierhaupten Julia Meyr auf Chentina.

Mit dem Wettergott war die 1. Vorsitzende/Turnierleiterin Hildegard Steiner mit ihrem Turnierteam sehr zufrieden. Die Aktiven fanden zum Auftakt ihrer Turniersaison gute Bedingungen auf der Reitanlage Meir vor. Der Veranstalter sorgte für einen guten organisatorischen Ablauf. In der ersten Prüfung einer Springpferdeprüfung Kl. A* am Samstag gingen die jungen Pferde an den Start. Es folgte ein Stilspring-Wettbewerb im E-Niveau. Eine Springprüfung Kl. A* folgte in zwei Abteilungen. Die meisten Nennungen an diesem Tag waren in der Springprüfung Kl. A**, die anschließend lief und bis in den späten Nachmittag andauerte. Auch in der anschließenden Springprüfung der Kl. L war es ein großes Starterfeld. Den Abschluss an diesem Turniertag machte die Springprüfung Kl. M*. Hier ging Richard Gardner (RV Königsbrunn Fohlenhof) auf Desperado als Sieger hervor. Den zweiten Platz belegte Dietmar jun. Bschorr (RTG RH Holzheim) auf La Candela und Dritter wurde Richard Gardner (RV Königsbrunn Fohlenhof), diesmal auf Nordstern. Chantelle Bremer von der Heimatreitanlage erreichte in dieser Prüfung mit Chelita den 5. Platz.

Markus Miller vom Reitverein Thierhaupten. Foto: K3Foto

Der Sonntag begann ebenfalls mit einer Springpferdeprüfung Kl. A* auf die eine gute Stunde später eine Springprüfung der Kl. A** in zwei Abteilungen folgte. Gut berechnet waren die Zeiten und nach der folgenden Springpferdeprüfung Kl. A** folgte erneut ein Stilspring-Wettbewerb für Einsteiger und Jugendliche. Eine weitere hoch genannte Prüfung an diesem Tag war die folgende Springprüfung Kl. L. Den Abschluss an diesem Turnierwochenende machte die Springprüfung Kl. M* mit Siegerrunde.

Dank allen wurde das Turnier ein reitsportlicher Erfolg, der am Wochenende 31.03.-02.04.2017 weitergeführt werden soll. Auch hier ist der Nenneingang sehr zufriedenstellend. Am Sonntag wird es zusätzlich eine Springprüfung der Kl. S mit Stechen geben. Auch hier sind Besucher herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei!

Info: Turnierleitung Tel. 0177-2130370 – www.reitverein-thierhaupten.de

Ergebnisse Hallenspringturnier 11.-12.03.2017

1 Springpferdeprüfung Kl. A* - nur Trense erlaubt

Wolfgang Puschak (Bonstetten/RV Augsburg-West/GER) auf Cantalido 8.30 Maciej Chomiak (Erkheim/RFV Ottobeuren e.V./POL) auf Santiago 276 7.50 Friederike Bauer (Kissing/RV Augsburg-West/GER) auf Lakota 42 7.30

2 Springpferdeprüfung Kl. A* - nur Trense erlaubt

Edwin Schmuck (Buch/Reitsportzentrum Illertissen e.V./GER) auf Quelle Chance RSZ 8.20 Sandra Schmid (Langerringen/SVG Langerringen Abt. Reiten e.V./GER) auf Casino 86 7.70 Antonia Schweinesbein (Weißenburg/RSV zur Freiheit Oberhochstatt e.V./GER) auf Caya 39 7.50

3 Stilspring-WB -mit erl. Zeit

Jana Ehinger (Meitingen/RFC St.G. Lützelburg e.V./GER) auf Quintino 10 7.50 Charlotte Haas (Gundelfingen/RV L-u.Stkr. Dillingen e.V./GER) auf Diddlelina 7.40 Stephanie Hahn (Augsburg/RV Schloß Aystetten e.V./GER) auf Kuno xx 13 7.20

4/1 Springprüfung Kl. A** -geschlossen

Stefan Funk (Iggingen/RFV Heuchlingen/GER) auf Can Fly F 0.00 / 44.54 Nadja Miller (Ursberg/Mindelzell/RFV Fischach e.V./GER) auf Nasitha M 0.00 / 47.08 Kristin Hedrich (Krumbach/PSV Bleichen e.V/GER) auf Quintara 9 0.00 / 48.81

4/2 Springprüfung Kl. A** -geschlossen

Natalie Patricia Hühn (Büchenbach/PSG Am Europakanal Mittelhembach e./GER) auf Euroline's Schoko-Shake 0.00 / 45.99 Vera Kober (Kötz/PSV Bleichen e.V/GER) auf Little Girl 33 0.00 / 47.68 Tina Oost (Augsburg/RFC St.G. Lützelburg e.V./GER) auf Florian 552 0.00 / 49.94

5/1 Springprüfung Kl. L -geschlossen

Markus Miller (Meitingen/RFV Thierhaupten/Ötz e.V./GER) auf Connory 2 0.00 / 41.70 Tanja Hörl (Dillingen/RTG RH Holzheim e.V./GER) auf Ozana 0.00 / 42.37 Kristin Friz (Nördlingen/RSG Ostalb/GER) auf Conchitta 11 0.00 / 43.34

5/2 Springprüfung Kl. L -geschlossen

Franz Ost (Donauwörth/RFV Donauwörth-Mertingen e.V./GER) auf Uparco 0.00 / 42.19 Lena Fichtlscherer (Regenstauf/Gemlinger Pffrd. e.V./GER) auf Lecaro 2 0.00 / 42.40 Nadja Miller (Ursberg/Mindelzell/RFV Fischach e.V./GER) auf Nasitha M 0.00 / 43.44

6 Stilspring-WB - mit erl. Zeit

Rebecca Cifuentes-Hilbert (Achsheim/RV Schloß Aystetten e.V./GER) auf Estella - G 7.80 Charlotte Haas (Gundelfingen/RV L-u.Stkr. Dillingen e.V./GER) auf Diddlelina 7.50 Chiara Rangone (Augsburg/RC Augsburg e.V./GER) auf Fidelio 287 7.40

7/1 Stilspringprüfung Kl. A*

Tiara Bleicher (München/Verein Pffrd. Dachau e.V./GER) auf Carpe Diem 61 7.60 Chiara Waldmann (Obermaiselstein/RSV Oberallgäu Oberstdorf/GER) auf Esprit W 7.30 Tiara Bleicher (München/Verein Pffrd. Dachau e.V./GER) auf Vidalgo 7.00

7/2 Stilspringprüfung Kl. A*

Kristin Hedrich (Krumbach/PSV Bleichen e.V/GER) auf Atlanta's Luna R 7.50 Chiara Waldmann (Obermaiselstein/RSV Oberallgäu Oberstdorf/GER) auf Felini W 7.10 Nadine Settele (Aindling/PSV St.G. Ingolstadt-Hagau e.V./GER) auf Roner 7.10

8/1 Springprüfung Kl. A** -A0-

Vera Kober (Kötz/PSV Bleichen e.V/GER) auf Dubai 59 0.00 / 37.19 Pernille Fabricius Tange (/RC Augsburg/DEN) auf Chris Crazy 0.00 / 45.24 Eva-Maria Nigl (Pestenacker/SVG Langerringen Abt. Reiten e.V./GER) auf Ulexit 2 0.00 / 45.65

8/2 Springprüfung Kl. A** -A0-

Sarah Schlett (Buttenwiesen/RFV Donauwörth-Mertingen e.V./GER) auf Sambuca La Rock 0.00 / 40.78 Marlena Schädler (Mietingen/PF Lußhof Laupheim e.V./GER) auf Tsar xx 4 0.00 / 45.28 Laetitia Degelmann (Nürnberg/PSG Am Europakanal Mittelhembach e./GER) auf Stacy D 0.00 / 46.90

9/1 Springprüfung Kl. L

Richard Gardner (Friedberg/RV Königsbrunn Fohlenhof e.V./NZL) auf Chanel as Well 0.00 / 47.75 Richard Gardner (Friedberg/RV Königsbrunn Fohlenhof e.V./NZL) auf Ariane 413 0.00 / 51.05 Julie Fiatte (Oettingen/RC RH Zoltingen e.V./FRA) auf Horse Gym's Carla 0.00 / 52.14

9/2 Springprüfung Kl. L

Tom Schlegel (Oettingen/RC Nürnberg e.V./GER) auf Horse Gym's Cool Running 0.00 / 50.97 Vera Kober (Kötz/PSV Bleichen e.V/GER) auf Dubai 59 0.00 / 52.13 Laetitia Degelmann (Nürnberg/PSG Am Europakanal Mittelhembach e./GER) auf Stacy D 0.00 / 52.82

10 Springprüfung Kl. M*

Richard Gardner (Friedberg/RV Königsbrunn Fohlenhof e.V./NZL) auf Desperado 261 0.00 / 48.94 Dietmar jun. Bschorr (Holzheim/RTG RH Holzheim e.V./GER) auf La Candela 2 0.00 / 50.54 Richard Gardner (Friedberg/RV Königsbrunn Fohlenhof e.V./NZL) auf Nordstern 109 0.00 / 51.35

11/1 Springprüfung Kl. M* m. Siegerrunde

Laetitia Degelmann (Nürnberg/PSG Am Europakanal Mittelhembach e./GER) auf Quatana *0.00 / 34.28 Andrea Heinrich (Mainburg/PSV Mallmersdorf/GER) auf Amur 41 *0.25 / 39.97 Michael Brunner (Mallmersdorf/PSV Mallmersdorf/GER) auf Ellena B *4.00 / 30.70

11/2 Springprüfung Kl. M* m. Siegerrunde

Michael Bogenhauser (Fischach/RFV Fischach e.V./GER) auf Camyra *0.00 / 37.62 Sven Niklas Zeller (Nersingen/Reitsportzentrum Illertissen e.V./GER) auf Cuba Libre BS *1.00 / 38.59 Chantelle Bremer (Asbach-Bäumenheim/RFV Donauwörth-Mertingen e.V./GER) auf Chelita *4.00 / 33.97

12 Springpferdeprüfung Kl. A** -nur Trense erlaubt

Wolfgang Puschak (Bonstetten/RV Augsburg-West/GER) auf Clear Concept 8.50 Anne Afflerbach (Königsbrunn/RV Königsbrunn Fohlenhof e.V./GER) auf Duke de Semilly 8.20 Edwin Schmuck (Buch/Reitsportzentrum Illertissen e.V./GER) auf Catalunya 3 7.80

13 Springpferdeprüfung Kl. L - nur Trense erlaubt

Edwin Schmuck (Buch/Reitsportzentrum Illertissen e.V./GER) auf Concita 6 7.90 Max Weishaupt (Jettingen-Scheppach/RFV Jettingen e.V./GER) auf Bombastic 9 7.80 Maximilian Ziegler (Meitingen/RV Augsburg-West/GER) auf Balotelli Z 7.70

Hildegard Steiner