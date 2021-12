Von Ingrid Klimke lernen - EQUITANA 2022 - 50 Jahre Weltmesse des Pferdesports

Im Sattel von Franziskus begeisterte Ingrid Klimke 2017 mit einer einer Kür im Abendkleid. © Equitana

Sie ist weltspitze, wenn es in der Königsdisziplin des Reitsports darum geht, möglichst fehlerfrei durch das Dressurviereck, über Gräben und Wälle und den abschließenden Parcours zu galoppieren. Wenn es um Hundertstel-Sekunden geht, schenkt sie ihren Pferden volles Vertrauen und bekommt es vielfach zurück. "Das ist genau das, was mich immer wieder so begeistert”, beschreibt Ingrid Klimke die enge Verbindung zu ihren Pferden. Wie sie in jeden einzelnen hineinhorcht und mit ihnen auf dem Weg zum Erfolg zusammenwächst, das macht sie beim exklusiven Ausbildungsabend am 11. April 2022 um 20 Uhr im großen Ring der Equitana deutlich.