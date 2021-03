Vorreiter Deutschland 3/2021 - FN Infos Vereine + Betriebe - Finanzielle Unterstützung für Vereine und Betriebe notwendig

Liebe Vereine und Betriebe,



ein Jahr dauert die Corona-Pandemie nun schon an. Vielen Reitschulen steht das Wasser bis zum Hals. Den Vereinen, Betrieben, Trainer*innen und Schulpferden muss geholfen werden! Am Mittwoch steht das nächste Treffen der Bundeskanzlerin und Ministerpräsident*innen an. Dann wird entschieden, ob es auch Lockerungen für den Sport gibt. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) hat im Vorfeld Gespräche geführt, Briefe und E-Mails mit Argumenten für den Pferdesport an die Entscheidungsträger verschickt und darin die Position für den Pferdesport deutlich gemacht. In dieser Woche geht die FN noch einen Schritt weiter: Mit der Aktion #KEINSchulpferdweniger fordert sie #KurzarbeitergeldfürSchulpferde. Alle Pferdesportler sind aufgerufen, sich an dieser Aktion zu beteiligen. Unter www.pferd-aktuell.de/schulpferderettung steht ein „Social-Media-Kit" mit Beispieltexten und Motiven als Download zur Verfügung.