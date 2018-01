PRESSEMITTEILUNG PARTNER PFERD 2018











PRESSEMITTEILUNG

PARTNER PFERD

18. - 21. Januar 2018







W. Seineke PARTNER PFERD CUP –



Julia Mackerodt siegt als erste Thüringerin



Sie ist ein echtes PARTNER PFERD-Gewächs, denn Julia Mackerodt startet bei dem internationalen Fünf-Sterne-Turnier, seitdem sie 13 Jahre alt ist. In diesem Jahr, inzwischen 29-jährig, hat sie sich einen echten Traum erfüllt.



„Als Teenie bin ich natürlich ganz ehrfürchtig gewesen, dass ich mit Ludger Beerbaum auf einem Turnier reiten durfte, damals noch im Eggersmann Junior Cup. Seitdem war ich fast jedes Jahr hier am Start und bin total glücklich, dass es jetzt mal mit dem Sieg geklappt hat.“ Der gelang ihr nun im Finale des W. Seineke PARTNER PFERD CUP, präsentiert von Pferde in Sachsen und Thüringen, das am Ende der Springsportserie für Senioren der ostdeutschen Landesverbände steht und für viele das absolute Saisonziel ist.



Julia Mackerodt betreibt die Reiterei als Hobby, und das ist ihr auch wichtig. Die studierte Agraringenieurin ist im landwirtschaftlichen Familienbetrieb mit dem Schwerpunkt auf Ackerbau eingespannt. Nebenher gibt es auch einen Pferdezucht- und pensionsbetrieb. In erster Linie managt sie den Pferdebereich und das Büro, „aber zur Erntezeit sitz ich natürlich auch auf dem Mähdrescher oder Traktor“, lacht die sympathische Amazone aus Immenrode. Und selbst in ihrer wenigen Freizeit ist sie noch aktiv und geht ganz diszipliniert als Ausgleichsport zum Schwimmen.



Außerdem absolviert sie parallel zum heimischen Betrieb und dem Training ihrer Pferde noch einen Master in Pferdewissenschaften an der Universität Göttingen. Gecoacht wurde Mackerodt im Finale zum W. Seineke PARTNER PFERD CUP übrigens von keinem geringeren als dem dreifachen Derby-Sieger André Thieme.



Ihr Sportpartner für das Finale stammt natürlich aus der eigenen Zucht. Mit dem 14-jährigen Clearway-Sohn Clitschko verwies sie dann im entscheidenden Stechen Dominik Jahn (Greppin) im Sattel der erst neunjährigen Chico's Boy-Tochter Colin auf Platz zwei. Dritter wurde Dirk Holländer (Parchau) mit der ebenfalls erst neunjährigen Vicenta von Van Gogh.



Auch die Starter der internationalen Touren hatten heute ihren ersten Auftritt im Eröffnungsspringen. Das sicherte sich Newcomer Christopher Kläsener (Bad Essen) mit Inliner. Platz zwei ging an Mynou Diederichsmeier (Ahausen) mit Pius. Dritter wurde Jörg Kreutzmann (Kasseburg) mit No Limit.



Am heutigen Freitag geht es im IDEE KAFFEE-Preis um den ersten Mercedes-Benz aus dem Hause Stern Auto Center Leipzig. Zuvor absolvieren die Weltklasse-Voltigierer ihren ersten Umlauf im FEI World Cup Vaulting präsentiert von Norka Automation. Am Nachmittag präsentieren sich die jüngsten Springpferde im HIT Holz Preis, dem 6. PARTNER PFERD Freispring-Cup des Deutschen Sportpferdes. Der Freitagabend steht traditionell im Zeichen der Sparkassen Sport-Gala, die mit der Qualifikation zur Wertungsprüfung im Longines FEI World Cup der Springreiter beginnt und mit der Sparkassen-Trophy, der Einlaufprüfung zur FEI Weltcup-Prüfung der Vierspänner endet. Dazwischen schiebt sich ein etwa 90 Minuten langer Block mit exklusiv ausgesuchten Show-Acts.





PARTNER PFERD auf dem Bildschirm:



Am Samstag, dem 20. Januar 2018 überträgt der MDR in der Sendung ‚Sport im Osten‘ im Online-Livestream das Championat von Leipzig von 13.45 bis circa 16.00 Uhr (



Außerdem überträgt der MDR ebenfalls in der Sendung ‚Sport im Osten‘ live am Sonntag, den 21. Januar 2018 von 16.30 bis 17.10 Uhr den Longines FEI World Cup, den Sparkassen-Cup – Großer Preis von Leipzig. Darüber hinaus gibt es hier eine Zusammenfassung der FEI World Cup Qualifikation der Vierspänner.



Alle Prüfungen im Rahmen der PARTNER PFERD werden außerdem bei



anschließend im Archiv zur Verfügung gestellt.





Alle internationalen Reitsportfans können sämtliche Weltcup-Prüfungen zudem über FEI TV



verfolgen (





Für Kurzentschlossene gibt es noch wenige Restkarten direkt an der Tageskasse an der Leipziger Messe.

(SySa/EquiWords)







PARTNER PFERD | 18. - 21. Januar 2018:





Sparkassen-Cup · Longines FEI World Cup™ Jumping

FEI World Cup™ Driving · FEI World Cup™ Vaulting

Ausstellung · Leipziger Pferdenacht · Sparkassen Sport-Gala



Traditionell zu Beginn des Jahres vereint die PARTNER PFERD hochkarätigen Turniersport mit einer umfassenden Ausstellung, informative Sonderschauen mit unterhaltsamen Abendshows, eine Kinder-Erlebniswelt mit abwechslungsreichen Vorführungen und Präsentationen im Aktionsring. Die PARTNER PFERD zeigt facettenreichen Reitsport mit Stars zum Anfassen und lockt jährlich rund 70.000 Pferdesportfans, Profi- und Hobbyreiter sowie Interessenten für Urlaub und Freizeit zu Pferde nach Leipzig.



Die PARTNER PFERD im Internet:



Foto: Sportfotos-Lafrentz.de



AUDIO FILE:





Interview mit der Siegerin des W. Seineke Partner Pferd Cup Julia Mackeroth:



https://soundcloud.com/user-715982783/18-01-18-interview-julia-mackerodt-aus-immenrode





ERGEBNISSE



Donnerstag, 18. Januar 2018





Prüfung 30 CSN – Eggersmann Junior Cup Eröffnungsspringen,

national Springprüfung nach Fehlern und Zeit1,25m

1. Marlene Franz, Cosmea WN 8,8

2. Natalie Blanke, Caprio WN 8,6

3. Charlotte Schöber, Sunsation WN 8,4

4. Susan Schimmelpfennig, Carri-Go WN 8,2

5. Juliana Jakubiec, Bellacor WN 8,1

6. Anna Jurisch, Questo Vincitore WN 8,0



Prüfung 28 CSN – W. Seineke Partner Pferd Cup Einlaufspringen,

nationale Springprüfung nach Fehlern und Zeit 1,35m

1. Tino Bode, Chicago 0/ 57,59 sec.

2. Dominik Jahn, Colin 0/ 58,24 sec.

3. Felix Ewald, DSP Adrijana 0 / 59,26 sec.

4. Andre Stude, Mont Blanc 0 / 62,17 sec.

5. Steffen Buchheim, Monte Levini B 0 / 63,24 sec.

6. Hardy Heckel, Quint 0 / 63,78 sec.



Prüfung 13 CSIAm B – Spooks Amateur Trophy

Small Tour 1,15m internationale Springprüfung nach Fehlern und Zeit

1. Maria Ida Loro, ITA, Tadi 0/ 46,69 sec.

2. Sabine Dunkes, GER, Lukimbi 0/ 49,16 sec.

3. Roman Schliekmann, GER, Alegria D 0/ 50,25 sec.



Prüfung 16 CSIAm B – Spooks Amateur Trophy

Medium Tour 1,25m internationale Springprüfung nach Fehlern und Zeit

1. Julie Thielen, GER, Bad Man 0/ 50,77 sec.

2. Roman Schliekmann, GER, Cedric S 0/ 51,42 sec.

3. Brigitte Prömer, GER, Chanel 418 0/ 51,91 sec.



Prüfung 19 CSIAm B – Spooks Amateur Trophy

Large Tour 1,40m internationale Springprüfung nach Fehlern und Zeit

1. Saskia Kobe, GER, Graffiti 0/ 51,90 sec.

2. Florian König, GER, Soraja von der Mühle 0/ 52,40 sec.

3. Saskia Kobe, GER, Mas que Nada 0/ 53



Prüfung 31 CSN – Eggersmann Junior Cup

Finale, nationale Springprüfung mit Stechen 1,25m

1. Isabelle Grandke, Let`s Fetz 0/ 27,09 sec.

2. Laura Schochert, Dewinia 0/ 27,36 sec.

3. Natalie Blanke, Caprio 0/ 30,24 sec.

4. Ivana Lesemann, Elaiza FBH 0/ 31,53 sec.

5. Marlene Franz, Cosmea 4/ 29,99 sec.

6. Luise Bayer, Cevaro 0/ 31,10 sec.



Prüfung 08CSIYH1* - Equiline Youngster Cup

Qualifikation Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit für 7-jährige Pferde, 1,35m

1. Cameron Hanley, (IRL) Shuttle 2 0/ 65,91 sec.

2. Christian Ahlmann, (GER) Solid Gold Z 0/ 71,25 sec.

3. Christian Rhomberg, (AUT) der is Et 0/ 71,70 sec.

4. Harrie Smolders, (NED) Empress EH Z 0/ 71,76 sec.

5. Mario Stevens, (GER) Cero 0/ 72,49 sec.

6. Jan-Philipp Weichert, (GER) Cobalou 0/ 73,77 sec.



Prüfung 33 CSIYH1* - Equiline Youngster Cup

Qualifikation Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeitfür 8-jährige Pferde, 1,40m

1. Mylene Diederichsmeier, (GER) Clarabela 0/ 66,45 sec.

2. Felix Haßmann, (GER) Horse Gym`Landino 0/ 67,60 sec.

3. Jörg Möller, (GER) Lady Carambola Cor 0/ 67,95 sec.

4. Philip Rüping, (GER) Chaceto 0/ 68, 14 sec.

5. Marco Kutscher, (GER) Cassata 0/ 68,19 sec.

6. Jörg Kreutzmann, (GER) Chepmen 0/ 68,73 sec.



Prüfung 01 CSI5* - Int. Eröffnungsspringen

Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit, 1,45m

1. Christopher Kläsener, (GER) Inliner 0/ 57,31 sec.

2. Mynou Diederichsmeier, (GER) Pius 0/ 62,53 sec.

3. Jörg Kreutzmann, (GER) No Limit 0/ 62,72 sec.

4. Philipp Schober, (GER) Zandigo TS 0/ 66,47 sec.

5. Mylene Diederichsmeier, (GER) Cassis 0/ 68,16 sec.

6. Aldrick Cheronnet, (FRAU) Tanael Des Bonnes 0/ 70,01 sec.





Prüfung 29 CSN – W. Seineke Partner Pferd Cup

Finale, Springprüfung mit Stechen, 1,40m

1. Julia Mackerodt, (GER) Clitschko 0/ 31,97 sec.

2. Dominik Jahn, (GER) Colin 0/ 32,03 sec.

3. Dirk Holländer, (GER) Vicenta 0/ 32,77 sec.

4. Andre Plath, (GER) AFP´s Cosmic Blue 0/ 33,31 sec.

5. Tino Bode, (GER) Esperanto 4/ 31,95 sec.

6. Manuel Prause, (GER) Cadillac 4/ 33,10 sec.









