Was du uns von "Herzenssache Pferd" schon immer gern gefragt hättest?

Liebe Pferdefreundin, lieber Pferdefreund, Heute Abend treffen wir uns wieder zur Kummerkasten-Stunde. Das ist ein Zoom-Treffen, das wir jeden Monat machen, in dem du alle Fragen zu pferdigen Themen stellen kannst, die dich gerade beschäftigen. Wir tauschen uns dann dazu aus - es ist immer wieder eine ganz tolle Runde. Wir treffen uns um 20 Uhr unter diesem Link:

https://us02web.zoom.us/j/440231803 Meeting-ID: 440 231 803 Wir freuen uns, wenn du auch dabei bist! Jeweils am 10. jeden Monats um 20 Uhr. Zudem möchte ich dir heute noch einen kleinen Video-Ausschnitt schenken. Er ist aus einem Gespräch/Vortrag mit einer Frau, die ich sehr und von Herzen schätze. Mit Chris Wolf. Chris ist sehr auch an wissenschaftlichen Studien zu Tierverhalten interessiert - auch wenn wir als geneigte Pferdebesitzer oft ja eigentlich schon wissen, dass unsere Pferde intelligenter sind, als landauf landab gedacht wird. Dass wir Tiere ganz allgemein in ihren Fähigkeiten unterschätzen, wird mit den neuen Studien immer eindeutiger. Die Krux ist, dass wir oft sehen, was wir sehen wollen, bzw. was wir gewohnt sind zu denken. Vielleicht magst du in dieses kurze Video reinschauen und wenn du das ganze Video sehen möchtest, findest du den Link dazu unter dem Video auf unserem neuen Youtube-Kanal (dahin kommst du wenn du auf den Pfeil unten klickst). Chris Wolf hat gemeinsam mit Kristina Gau Hiltbrunner einen Kurs konzipiert, in dem es darum geht, mehr Leichtigkeit im alltäglichen Umgang mit dem Pferd zu finden. Dieser Kurs ist aktuell unser Kurs der Woche. Er eignet sich für dich, wenn du im Umgang, beim Führen oder Reiten, noch mehr Krampf und Kampf verspürst, als dir lieb ist. Es sind Elemente der Softness nach Mark Rashid im Kurs enthalten, Übungen aus dem Aikido, die Anwendung von Meditationen und ganz praktische Tipps und Übungen, die wirklich erstaunliche Ergebnisse haben. Ich habs ausprobiert. Mehr zum Kurs Leichtigkeit mit dem Pferd Hab einen richtig schönen Abend! (Zum Beispiel mit einer inspirierenden Runde mit Pferdefreunden - also in der Kummerkastenstunde. Wir haben da mehr als nur Kummer ;)) Herzenssache Pferd findest du auch auf Facebook (click)

Unsere Webseite ist: www.herzenssachepferd.ch

--



Impressum:





Antoinette Hitzinger

Leimenstrasse 19

4118 Rodersdorf

Schweiz