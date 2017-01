Pferdemagazin HUFGEFLUESTER.TV

- Pferd schläft in ganz normalem Bett -

"So weit kommt's noch, das Pferd will auch ins Bett -

dabei schläft doch da der Hund schon"...:

Ein Film von crazyshowhorses1

So weit kommt's noch, das Pferd will auch ins Bett - aber - Calimero liegt immer sehr gerne in seinem Bett. Er will gar nicht mehr aufstehen - das ist trotzdem Pferdetraining pur und eine tolle Shownummer...