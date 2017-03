Was gibt es schöneres, als das Hobby zum Beruf zu machen? BESUCHEN SIE UNSEREN ERLEBNISTAG!

Was gibt es schöneres, als das Hobby zum Beruf zu machen?

Viele begeisterte Tierfreunde nutzen bereits ihre Chance und absolvieren bei der Paracelsus Schule Augsburg eine Ausbildung zum Tierheilpraktiker.

Sie möchten mehr über diesen Beruf und die Ausbildung erfahren?



BESUCHEN SIE UNSEREN ERLEBNISTAG!

Foto: mediapond GmbH





Unsere Schulleitung, Frau Ute Winning und unsere Dozentin Frau Sußmann, beantworten all Ihre Fragen.



Auch interessante Kurzvorträge stehen auf dem Programm:

12.00 Uhr: Ausbildung z. Tierheilpraktiker/in



12.30 Uhr: Überblick Anatomie/Bewegungsapparat



13.00 Uhr: Überblick über alternative Heilmethoden



13.30 Uhr: Überblick über manuelle Verfahren



14.00 Uhr: Rund um das Thema `Huf` beim Pferd



ab 14.30 Uhr zeigen wir alternative Heilmethoden und manuelle Verfahren direkt am Pferd.



Wir bitten aus organisatorischen Gründen um ihre Anmeldung.





Drehen Sie an unserem Glücksrad und gewinnen Sie einen Wertgutschein für Seminare oder einen Heilstein der Ihnen Glück und Gesundheit bringen kann.



Auf einen spannenden und informativen Erlebnistag, freut sich Euer Paracelsus Team.



Erlebnistag findet statt: Reitanlage Meier,

Thierhauptener Str. 6, 86672 Thierhaupten

Unsere Studienleitung in Augsburg, Frau Ute Winning berät Sie gerne telefonisch unter 0821-349 95 56, per E-Mail an augsburg@paracelsus.de

Nehad Taher-Aksoy

mediapond GmbH