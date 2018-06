Was kann der Reitsimulator? Erstaunlich, wie er mit digitalen Eigenschaften helfen kann!

Redaktion HUFGEFLÜSTER informiert:

Der erste interaktive Reitsimulator steht bereits seit 2015 in München und bald auch in Hannover und in der Schweiz. Fantastisch, was digitale Technik heute leisten kann. Erfahren haben wir davon auf der Pferd International in München Riem und auf der weltgrößten Pferdemesse EQUITANA in Essen. Nun haben wir die Initiatorin und Inhaberin von Reitsimulator München by Sheron Adam in Ascheim besucht und konnten sie vor Ort interviewen. Voller Stolz hat sie uns "ihr Pferd" präsentiert: :

Der Reitsimulator by Sheron Adam wartet schon auf seine Reiter und Reiterinnen...

Anzeige

Zuerst das Video Interview mit der Initiatorin und Firmeninhaberin Sheron Adam, die auch Ausbilderin und Turnierrichterin im Reitsport und Jogalehrerin ist:

Im Video-Interview: Sheron Adam, München/Aschheim, Moni Elbers, Hannover und Simone Käppeli, Schweiz

Anzeige

Was kann der Simulator?

Der interaktive Reitsimulator kommt einer natürlichen Bewegung eines Pferdes gleich. Der Dressur-Simulator kann den Bewegungsablauf von Schritt, Trab, Galopp bis hin zu hohen Dressurlektionen. Der Monitor zeigt zudem das digitale Pferd in all seinen Bewegungsabläufen und Lektionen, zudem zeigt er die aktuelle Hilfengebung des Reiters an.

Visuelles und interaktives Reiten im Viereck und Gelände

Die drei Grundgangarten, Schritt, Trab und Galopp in je 2 verschiedenen Tempi

Rückwärtsrichten

Schulterherrin (interaktive Kopf und Halsstellung)

Schenkelweichen (interaktive Kopf und Halsstellung)

Traversalen, Piaffe, Passage, Pirouetten und fliegenden Galoppwechsel

Warum mit einem Simulator trainieren?