WBO Kinder- und Jugendfahrturnier

Foto Simone Faust

Am Sonntag, den 08.04.18 fand in Laubach-Wetterfeld das Erste Kinder- und Jugendfahrturnier statt. Veranstalter war der Pferdebetrieb Timo und Kerstin Münch. Ausgeschrieben waren Dressur, Hindernisfahren und Kombiniertes Hindernisfahren für Pferde/Ponys nach WBO. Zehn Gespanne nahmen die Gelegenheit wahr erste Turnierluft zu schnuppern.

Morgens um 09:30 Uhr ging es los mit dem Dressurfahrwettbewerb. In dieser Prüfung starteten 7 Teilnehmer. AlleTeilnehmer meisterten die Dressur, trotz großer Aufregung, ohne Probleme. Nach der Dressurprüfung stand dann das Hindernisfahren auf dem Programm. Im Hindernisfahrwettbewerb für Zweispänner Pferde und Ponys starteten 10 Teilnehmer. Nach der Parcourbesichtigung ging es dann rasant weiter. Auch diese Prüfung meisterten alle Teilnehmer mit ihren Gespannen. Gegen Nachmittag wurde es dann nochmal spannend. Beim Kombinierten Hindernisfahren mit einem Geländehindernis starteten 7 Teilnehmer. Auch hier wurde zunächst der Parcours besichtigt und dann ging es los. Alle jungen Teilnehmer waren hochmotiviert und es war deutlich zu sehen, dass alle großen Spaß hatten. Die Teilnehmer, welche von Beerfelden, Münzenberg, Laubach, Grünberg, Weitershain und Hausen kamen, haben ihre Aufgaben an diesem aufregenden Tag sehr gut gemeistert.

Strahlender Sonnenschein begleitete den Tag und die zahlreich erschienen Zuschauer konnten bei erhöhtem Stand das Geschehen auf dem Platz ungehindert verfolgen und die Teilnehmer kräftig unterstützen. Dank vieler freiwilliger Helfer konnten alle gut mit Kaffee und Kuchen versorgt werden. Ebenso hat die Jugendfeuerwehr Wetterfeld uns für das leibliche Wohl leckere Würstchen und Steaks gegrillt und mit kühlen Getränken versorgt.

Da eine solche Veranstaltung nur mit Unterstützung zu bewältigen ist, gilt ein besondere Dank dem Förderverein für die Jugend Herne, Pro Cheval, Equiva, SKT Music, Die Pony-Reiter Klein-Eichen, Pferdedentistin Julia Wörner, Volksbank Mittelhessen, Allianz Versicherung Antonio dos Santos, Michaela Dahl, CardTank24 Wetterfeld, Viehhandlung Lind, Bezirksreiterbund Oberhessen-Mitte, RR Team, Familie Verena Beck, Autohaus Pülm, Pokalshop Engel, Markus Metz, Familie Schmidtmeister, Feenhof Wermertshausen, AK Computer GmbH Lich und der Firma Weimer.

Als Vorbereitung auf das Turnier fand vom 04.-08. April wieder ein Fahrkurs speziell für fahrsportbegeisterte Kinder und Jugendliche statt. Kerstin Münch (Trainer C Fahren) bietet zusammen mit ihre Freundinnen Simone Faust (Grünberg) und Corinna Lind (Laubach) beide aktive Fahrerinnen mit ihrem Kurs „ Ran an die Leinen!“ regelmäßig Kurse für Kinder und Jugendliche von 4-17 Jahren an.

Neben Geschirrkunde, dem Ein- und Ausspannen und dem Unterschied zwischen Grund-, Gebrauchs- und Dressurhaltung bei der Leinenführung war das Besondere bei diesem Fahrkurs die Vorbereitung auf das bevorstehende Turnier. Mit viel Spaß wurde die Dressuraufgabe und das Hindernisfahren mit den Gespannen geübt.

Die Begeisterung und der Wunsch der Kinder nach weiteren Kursen ist auch der Grund dafür, daß auch in den Sommer und Herbstferien wieder Kinder- Fahrkurse im Fahrstall Münch stattfinden werden. Weitere Infos. K.Münch , 0171/4752391

Simone Faust

Foto Simone Faust

Foto Simone Faust

Foto Simone Faust

Foto Simone Faust

Foto Simone Faust

Foto Simone Faust

Foto Simone Faust

Foto Simone Faust

Foto Simone Faust

Foto Simone Faust