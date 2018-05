Webstar Convention: Meet & Greet auf der EQUITANA Open Air

Follow me arounds, Hauls, Tutorials, Unboxings oder Do it yourself-Anleitungen: Auf Instagram, YouTube und Facebook folgen Fans ihren Influencern der Pferde- und Reitsportszene durch den Pferde-Alltag. Am 26. und 27. Mai kommen nun die Influencer zu ihren Fans. Auf der EQUITANA Open Air haben die Besucher die Gelegenheit für Meet & Greets, Selfies und Autogramme. Die Webstar Convention schließt an die erfolgreiche Premiere im Rahmen der EQUITANA 2017 an, wo über 41 Influencer auf rund 4.600 Fans trafen. Von Annica Hansen bis zauberponyamy sind auch in Neuss zahlreiche Webstars dabei.

Der erste Termin der EQUITANA Webstar Convention findet am Samstag ab 11 Uhr statt. Treffen können die Fans hier u.a. Marina Drolshage von lovestep und Alina Reimertz von sindyero teilnehmen. Am Sonntag, 27. Mai, finden gleich zwei Treffen statt. Vormittags stehen ab 11 Uhr Julia Bruns von julias_equinelife, Jenny Felscher von blindly follow horses, Ronald Reif von Pferde Hoschi, Lisa Daut von Lisas Vlog und Alexandra Evang für Autogramme und Selfies bereit. Einen zweiten Slot gibt es nachmittags um 14 Uhr. Mit dabei sind dann Eske Luise, Lea Stehno von 4bestponys, Marina Schuster von Marina und die Ponys, Katja Niedbalka von zauberponyamy, Janina Kindt und Michelle Beresowski von My Starwave. Stattfinden werden die Fantreffen im Webstar-Zelt am Stand B 80, zwischen Dressurplatz und Showring.

Annica Hansen presented by EQuest

Auf ihren Plattformen folgen ihr über 500.000 Menschen: Annica Hansen ist der Star unter den Influencern der Reitsport-Szene und wird an allen drei Messetagen, präsentiert von Aussteller EQuest, eine eigene Fanstunde anbieten. Diese findet am Freitag und Sonntag jeweils um 16 Uhr statt, am Samstag um 17.30 Uhr. Die ehemalige TV Moderatorin nimmt auf der EQUITANA Open Air außerdem das Mikrofon wieder in die Hand und wird am Samstag ab 16 Uhr den Katina Showcup moderieren.

Tickets für die EQUITANA Open Air und Infos zum weiteren Programm gibt es unter www.equitana-openair.com

EQUITANA Open Air

25. bis 27. Mai 2018,

RennbahnPark Neuss

Öffnungszeiten:

Freitag 10:00 - 20:00 Uhr,

Samstag 09:00 - 20:00 Uhr

Sonntag 09:00 bis 18:00 Uhr

Eintrittspreise im Vorverkauf (Onlineshop):

Freitag € 8,- (erm.* € 3,-), Samstag / Sonntag: € 11,- (erm.* € 6,-)

Eintrittspreise an der Tageskasse mit Aufschlag (+ € 4,-)

* Kinder von 6-15 Jahren & Behinderte ab 80%, gegen Vorlage des entsprechenden Ausweises. Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt.

Tickets am Freitag kostenlos für FN Mitglieder:

Persönliche Mitglieder der Deutschen Reiterlichen Vereinigung erhalten am ersten Tag der EQUITANA Open Air (25. Mai) freien Eintritt.

Tickets unter www.equitana-openair.com

