WEBSTARTV 300 Reiter + Pferde Webstars + YouTuber + Vlogger + Video Blogger + Influencer

WEBSTAR TV

mit rund 300 Reiter und Pferde Webstars,

Influencer, YouTuber und Pferdeblogger

Foto: HUFGEFLÜSTER Maskottchen und Pferde Webstar Lara Gutser aus München

- der TV Kanal der Reiter + Pferde Webstars -

von HUFGEFLÜSTERTV

Alles über VLOG's, Haul's, FAM's, DIY's, Unboxing's und HandyTV

Es ist vollbracht - diese Liste hat mittlerweile über 200(!) Einträge!

BLOGPFERD ist schon seit 10 Jahren (seit 2007!) der Pferdeblog zum HUFGEFLÜSTER. Seit einiger Zeit gibt es dazu nun auch unser Reiter und Pferde WEBSTAR BLOGPFERDTV. Hier präsentieren wir die Filme und Videos von besonders angesagten und aktuellen Webstars, Videobloggern und Bloggerinnen, den sogenannten Vlogern. Ja Videos aus dieser jungen Pferdeszene sind derzeit voll in und werden vielfach auch z.B. bei YouTube angesehen. Auffällig ist, daß junge Menschen auch aus unserer Pferdewelt voll auf dieses Thema Film im Netz abfahren und stets bereit sind, neue Videos zu drehen. Dabei kommen durchaus gute Filme zustande, obwohl diese oft mit einfachen technischen Mitteln erstellt wurden. Erstaunlich, was man mit Smarthphone oder Actioncam für sehenswertes Filmmaterial zustande bekommen kann. Mittlerweile kann man bei den Videobloggern und deren Videoblogs durchaus von einem echten Hype sprechen.

HUFGEFLÜSTER und das Team von unserer Redaktion um Herausgeber und Chefredakteur Hufflüsterer Bernhard Schormair freuen sich über diese Entwicklung ungemein. Schließlich beweisen junge Leute sehr eindrucksvoll, wie sie das junge Medium Internet via Film voll für ihre Ideen, ihre Belange und ihr junges Sendungsbewußtsein nutzen können. Dabei ist ihre Vorgehensweise sehr ungeniert, locker, lässig und cool. Und auf diese Weise kommen meist ungewöhnliche, aber viel gesehene Videos, in unserem Fall rund um die Pferde, zustande. Produzenten und Moderatoren oder Schauspieler sind dabei oft nur eine Person. Aber auch kleine (kleinste) Teams arbeiten hier völlig unkonventionell zusammen. Meistens dauert dabei die Startphase nur kurz und die Jungfilmer und Jungfilmerinnen werden schneller zu Webstars, als sie sich das am Anfang ihrer Filmkarriere vorstellen konnten.

Eines haben dabei alle "jungen" Filme gemeinsam - sie sind wertvoller Content, der von Lesern und Leserinnen oder besser Zuschauern und Zuschauerinnen gerne konsumiert wird.

Mit BLOGPFERDTV liegt HUFGEFLÜSTER und unser HUFGEFLÜSTERTV also wieder einmal voll im Trend. Wir zeigen hier zusammengefasst in einem Fernsehkanal alle angesagten Webstars in einem Format. So sieht man ohne lange suchen zu müssen, alle Stars und deren Filme in einem Channel. Man kann sie vergleichen, bewerten und schnell auch Unterschiede feststellen, Denn jeder Webstar hat seine eigenen Qualitäten und seine eigene Masche, wie er/sie seine/ihre Botschaft "rüber"bringt. Das gibt dann insgesamt einen interessanten und abwechslungsreichen Unterhaltungswert. Kein Wunder, daß hier auch sehr geschickt und gut verpackt und durchaus oft Werbebotschaften beigefügt werden. Aber meist auf so spielerische Weise, daß das niemand negativ auffällt. Manche Videoblogger verdienen mittlerweile sogar schon richtiges Geld mit ihren Videos und/oder Videokanälen.

Die Entwicklung dieses Medien Segmentes im Internet bleibt also weiter spannend. Ob es die Webstars bis ins "richtige" Fernsehen schaffen, wird sich zeigen. Ihre Filme sind jedenfalls schon mal im Fernsehen angekommen, zumindest in unserem Fernsehkanal BLOGPFERDTV. Bisher ein Unikat, ist ja auch was besonderes.

Wünsche schon allen mal viel Spaß beim Ansehen der vielen Videos im BLOGPFERD TV.

Euer Hufflüsterer Bernhard

Die beliebtesten Horse YouTuber und Pferde Webstars und Filmlieferanten von YouTube werden unterhalb schon mal in lockerer Runde und ohne Verpflichtung zur Vollständigkeit angeführt (über 220 Stand 4.11.17), Liste wird laufend ergänzt:

© hufgefluester.eu!

12oaksTV Zirkus & Vlog

A&G HorseDiary

about_rosi

Alaskas Ocean

alexaloha

Alexandra Evang

Alicia Christin

AliciaPfeil

AlwaysHorseLove

Amigos Diary

anna_und_ludwig

ANNAS und PAULAS TIERE

Andrea Kutsch

Andreas Gruber

Anita Girlietainment

Anita Girlietainment VLOG

Anja M.

Annica Hansen

Annina's Pferdetraum

Ausfahrt.tv

Beatrice Mary

Beautylucky

Bella ein Pony fürs Leben

bellaunioninc

Berit Seiboth

Bernd Hackl Pferdeprofi

Bernhard Zeller Selbsterfahrung mit Pferden

best_ horses

Bianca´s Back Blog

BinieBo

Die Beli

DieBlutprinzessin

Die Imhofs

Dolly und Malik

Donnarati&Vanessa

Dream Hooves

Dressagehorse Pikador

Dressurfjord Noah & Showpony Binky

Emmas Ponywelt

Equi Libero - Pferde in Freiheit

EquinePromotion.Com

EQUIVA

Eske Luise

Eva Ipsum

Eventsby WW

fabilein93

fabiiiful94

Fabriano's Vlogs

fashion horses

FG Horses

Fiona Fioneeeer

Fiordfaunita

Flying Horsez

Foxy andCare

Foxy FuchsvonderElbe

Franjofloggt

Freedom Lenny TiGr

Freedomponys

Gala&Jules Vlogs

Galupina

Girlietainment

Hafi Hildi

Haflinger# Love

Hannah Engler

Hannah & Sky

Harriet Charlotte Jensen - Daily Vlogs

Hayden Highgirl

HCJ Magazine

Henning Daude

Holunder Horses

Horse Diaries

Horsedestiny

ickelsbach

Ina E.

InterviewTV Pferde Vlog

Iris Julia Aschenbrenner

Isabell Hildebrandt

Isländer zum Verlieben

Its Showtime

Janas ViLögg

Janina Kindt

Jason & Grisu

Jennifer Grube

Jenny D.

Jenny Smn

Jesse Drent

John Marti

Julia Beckhoff

Julia Köster

Julika Tabertshofer

Julis Eventer

JulisTierwelt

Katharina Helm

Kathas Vlogs

Kat Ja

KatjasVlogs

Keely Raquel

Kenzie Dysli

Kerstin

kimethey

KirasVlogs

Kristina Birchson

Kurmärker - ein Pferdeleben

Lara Gutser

Lara K. Equestrian

Lara Sophie

LaraxAnnamaria

Laura R

LauraRaymanJunior

LaVidasLife

Lea & Erik

Lea Vlogs

Lennox und Nina

Levia

LG-Zaum Team

Lia & Alfi

LIBERTASHAUS Blog

LifeLoveNiki

Lifestyleisajoke

Likestyle

Lisa Röckener - Turnier und Show

LisaxFina Vlogs

Lisas Vlogs

LittlePistolAnnie

Lucky mein Traumpferd

Lucky Merle

Luisa Sophie

Luisa Sophie

Luna# Dreamhorse

Lunschen1

LutzTV

MA - Chevaux De Sport

MadysHorseDiary

MadylovesCurd

MadysWorld

Majas Vlogs

Maksida Vogt

malaluisa

mandyhopp

Mareike Groll

Mareikes Pferdewelt

Marie Kleemann Photography

Marina und die Ponys

MarryD Vlogs

Mein Traumpferd Dequilla

Melina Harth

Merlin Nero

MF Reitsport Tutorials

Mias Pferdewelt

Mica, mein Leben mit den Pferden

Michelle my Starwave

miraaams

MiriamViola Vlogs

miss.skyfire

MissysVlogs

Mona ́s Horselife

Mr and Mrs Button

Mydressagehorses

myhorsechannel1

My Horse Diary Official

My Horse Diary - Milan&Evasor

My Ruby and Me

MyWildHorse

Nadja Zolles

Natalie Horsesteps

NativeHorse

naturalgirl11

NettesBlog

Neues Irisches Tagebuch

Nicola Steiner Horsemanship

nina_kaopp

Nina Klotzbücher

Nina Ramershoven

Nina 309

NinisBlog ForHorses

Nivaro 530

orginal Lisa

Our Horseworld

Palomino_ Golum

Passion4Horses

Patrick Heckl

PeerundJenny

Pferde Blog

Pferdefernsehen

Pferdefernsehen by Andrea

Pferdefreiheit

PferdeFreu.n.de

Pferde Hoschi

Pferdeprofi Sandra Schneider

pferdetrends

Pferdisch- gut

Pia Thomsen

Ponygefluester

Ponygeplauder

Ponyliebe

Ponypower 2014

PST Marketing

Rabea Schmale

ratzels_nadine

Reiten-im-Dialog Ellen Keßler

Reiten mit Freude

Reiten-Reicht

ReiterTutorials

Risk&Canti

Romina Meier

Roxy's Horselife

Rubinio B, Quater's Rubin B und Christina

Sabine Georgi

Sabine Schumacher

Sabrina Mischnik Fotografie

SamuSara

Sam VanFleet

Sandra Fencl

Sandra ́s Western Horse World

Sarah Sahne

SaskiaKnipschild.de

Saskia Melina

SattelQueenTV

scarlett_equinelife

seksiuniiicorn

selina & lotta

Selvaggio & Ich

Serenity Horses

SFH Simply Fair Horsemanship

SilveradoEsmeBella AndMe

Simba & Cara

sindyero

Skyla & Emi

Splendidhorses

Star Stable

StellaundSilas

Styrmir1000

Svenjas Vlogs

Tanja Marion Mayer

TasiMausi

Team Flicka

teamponyliebe

Tessa Sarnow

TheAnnigirl93

theblackpony

The Horse Physio

ThePonyBalou

TheriisVlogs

Tierheilkunde Michelle Simon

Tiffany und Ronja

Tiggi#love

Timo Ameruoso - Der Pferdemediator

Tinchen&Pony

tippszumpferd

TwistAround

Valentina Cowgirl

Valentinas Pferde

VanessaThiele

Vapiano & Mia

VaultingRiding AndMore

Viviaaane_n

Victoria's Horsevlog

WelshponyMilou

Welsh Pony Santana

western-horses.TV

WesternRidingTV

Winne und Jasmin´s Horse Diary

Wirlieben Islandpferde

wunderesel bambam

YvisWay

zauberponyamy

Zwinkerlings Reitsportblog

© hufgefluester.eu!

Lass es uns bitte wissen, wenn Du noch nicht auf unserer Liste zu finden bist. Gerne nehmen wir auch DICH auf und zeigen gerne DEINE Filme - natürlich nur, wenn Du auch ein Pferdewebstar bist oder einer werden möchtest!

bernhard@huffluesterer.de

170100

190130