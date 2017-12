Weihnachtsfeier bei RFV Weißenhorn e.V.

Auch in diesem Jahr lädt der RFV Weißenhorn e.V. zur traditionellen Weihnachtsfeier auf der Reitanlage an der Illerberger Str. 55, 89264 Weißenhorn ein. Am Sonntag, 17. Dezember 2017, wird ab 15 Uhr ein Märchen von den Vereinsmitgliedern und ihren Vierbeinern präsentiert.

„Der verzauberte Wald - das letzte Einhorn wird 100 Jahre alt“ lautet der Titel der Geschichte zwischen Gut und Böse. Ein kurzweiliges Stück mit vielen Pferden und einem weißen Einhorn, für die gesamte Familie! Für das leibliche Wohl sorgt das Team des RFV Weißenhorn e.V.

Der Eintritt ist selbstverständlich frei. Wir freuen uns sehr, Sie auf unserer Reitanlage begrüßen zu dürfen.

Daniela Wohlketzetter

RFV Weißenhorn e.V.