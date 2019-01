Nein, im Winter fahre ich nicht kreuz und quer durch Deutschland,

um irgendwo einen Vortrag über meinen Ritt um die Erde zu halten:

mit Beamer-Bildern auf 2m-Leinwand, mit passender Musikuntermalung

und meinen Erzählungen über Mikrofon und Lautsprechern.

Erst am Sonntag, den 31. März 2019 gibt es den ersten in diesem Jahr:

In der Reitanlage am Höhenhaus (Grabenstrasse) in Bad Ems.

Beginn: 16:00 Uhr - Dauer mind. 2 Stunden.

Und weitere Vorträge?

Schließlich ist der deutschsprachige Raum groß, und nicht jeder fährt hunderte Kilometer, um diesen Vortrag zu erleben. Dennoch gibt es für jeden diese Möglichkeit:

Wenn jemand bereit ist, ihn zu organisieren: vor Ort geeignete Räumlichkeiten bereitzustellen und eine Übernachtungsmöglichkeit für mich.

Das Equipment bringe ich mit - und viele, viele interessante Geschichten. Eine solche Veranstaltung endet nie mit dem letzten Bild auf der Leinwand!

Interessenten kontaktieren mich am besten per Email: manfred@weltumreiter.de

um Einzelheiten zu erfahren und Termine abzusprechen.