Welcome Abend bei der Pferd International 2019 auf der Olympia Reitanlage in München Riem

„Welcome Abend“ bei der „Pferd International München“ am 30. Mai 2019 auf dem Gelände der Olympia Reitanlage in München Riem

Promi-Aufgalopp in München-Riem

Erol Sander, Gottschalk-Schwester Raphaela Ackermann, Marcel Reif und Marion Kiechle, Joseph Vilsmaier, Bela Anda und Co.: VIPs feiern Opening der „Pferd International München“ für den guten Zweck

Erol Sander versteigert Pferde-Kunstwerk von Bernhard Prinz zugunsten „patientenhilfe darmkrebs“

Bei dieser Veranstaltung stehen die vierbeinigen Stars im Rampenlicht! Am Donnerstag wurde die diesjährige „Pferd International München“ (bis 2. Juni) auf dem Gelände der Olympia Reitanlage in München-Riem eröffnet. Vier Tage lang können die Besucher Pferdesport der Extraklasse erleben, vom Springreiten und Dressur über Voltigieren bis hin zum Polo. Auftakt und zugleich erstes Highlight war der glanzvolle „Welcome Abend“ am Donnerstagabend. Und zu diesem kamen auch zahlreiche VIPS angetrabt.

Zu den prominenten Zweibeiner zählten zahlreiche Pferdefans wie Schauspieler Erol Sander, Moderatorin und Gottschalk-Schwester Raphaela Ackermann, Sport-Kommentator Marcel Reif mit Prof. Dr. Marion Kiechle, Regisseur Joseph Vilsmaier, der ehemalige Regierungssprecher Bela Anda, Nadja zu Schaumburg-Lippe und Musiker und Fotograf Mike Kraus. Denn wie heißt es doch so schön: „Das größte Glück auf Erden, liegt auf dem Rücken der Pferde“.

Das gilt auch für Schauspieler Erol Sander. Er ist ein großer Pferde-Fan und saß schon für viele seiner Rollen im Sattel. So spielte er von 2007 bis 2012 den Winnetou bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg: „Angefangen hat es mit meiner Rolle in dem Kinofilm „Alexander“ von Oliver Stone im Jahr 2004, wo ich mit Pferden vor der Kamera stand“, erzählte er. „Und dann kamen sechs Jahre mit den Pferden in Bad Segeberg. Das mit dem Reiten war bei mir „learning by doing‘. Ich traue mich heute auf jedes Pferd und bin begeisterter Hobbyreiter. Nur leider fehlt mir die Zeit dazu. Ich drehe demnächst einen neuen Film und plane gerade eine Theatertour.“

Erol Sander war aber nicht nur der Liebe zu den Pferden wegen, sondern vor allem auch für die gute Sache da. Er ist der diesjährige Charity-Botschafter der „Pferd International“ und gab den Startschuss für die diesjährige Benefiz-Aktion: er versteigerte vor Ort ein farbenfrohes und großformatiges Pferde-Kunstwerk des bekannten Karikatur-Künstlers Bernhard Prinz. Titel des Werks: „Rosi International“. Der Erlös, 3700 Euro, geht an die „patientenhilfe darmkrebs“: eine Initiative der „Felix Burda Stiftung“, dem „Netzwerk gegen Darmkrebs und der Stiftung „Lebensblicke“, die sich das Ziel gesetzt hat Spenden zu generieren, um in Not geratene Darmkrebs-Patienten zu unterstützen.

Für Erol Sander eine wichtige Sache: „Es gefällt mir, dass bei der Pferd International Vergnügen und Pferdesport mit einem wichtigen Thema wie der Darmkrebsvorsorge verbunden werden. Ich unterstütze die Felix Burda Stiftung schon seit Anfang an und bin auch dieses Mal gerne für die gute Sache hier. Denn Aufklärung ist wichtig! Jedes Jahr erkranken rund 60.000 Menschen an Darmkrebs. Jeder von uns sollte zur Vorsorge und zur Darmspiegelung gehen.“

Dr. Christa Maar, die Gründerin der Felix Burda Stiftung, freute sich über die Unterstützung: „Der Erlös der Versteigerung geht 1:1 an Darmkrebspatienten. Viele Betroffene können aufgrund der Erkrankung nicht mehr ihrer Arbeit nachgehen und somit nicht mehr für ihren Lebensunterhalt aufkommen. Bei uns bekommen sie Hilfe. Es ist wunderbar, dass das Kunstwerk zugunsten von „patientenhilfe darmkrebs“ versteigert wird. Aber es ist uns auch wichtig, auf das Thema Vorsorge aufmerksam zu machen.“ Wie Pferde-affin ist sie? „Ich habe sonst nichts mit Pferden zu tun, aber es sind wunderbare Tiere. Beim Wandern traue ich mich manchmal näher an eines heran“, erzählte sie schmunzelnd.

Die Gastgeber, Jürgen Blum (Vater der amtierenden Springweltmeisterin Simone Blum) und das Veranstalterteam der Hippo GmbH, konnten auch Moderatorin und Thomas Gottschalk-Schwester Raphaela Ackermann beim Auftakt-Event begrüßen: „Ich selbst bin keine Pferde-Expertin, habe aber eine Freundin mitgebracht, die sich gut mit Pferden auskennt. Ich bin nie geritten, auch nicht als Kind“, erzählte sie. „Ich hatte nur ein Schaukelpferd und durfte nicht einmal die „Wendy“ lesen. Aber diese Veranstaltung gefällt mir. Vor allem das Pferdekunstwerk. Das würde auch ich gerne mit nach Hause nehmen.“

Joseph Vilsmaier kam mit seiner Lebensgefährtin Birgit Muth. Bei den beiden ist sie die Expertin in Sachen Pferde: „Ich bin begeisterte Reiterin und habe selbst ein Pferd, einen Vollblut-Araber. Ich komme aus einer Reiterfamilie“, erzählte sie. Und wie sieht es mit den Reitkünsten von Joseph Vilsmaier aus? Sie schmunzelnd: „Joseph steht zwar eher auf mehrere Pferdestärken. Aber er teilt meine Leidenschaft für den Pferdesport und ist heute gerne mit dabei.“

„Ich bin nur als Student geritten“, so Sport-Kommentator Marcel Reif. „Wir mussten um fünf Uhr morgens den Stall ausmisten und erst dann durften wir aufs Pferd. Den Stall-Geruch habe ich heute noch in der Nase… Mittlerweile sind mir die Tiere zu hoch und zu groß. Aber das hier schaue ich mir gerne an.“

„Eine großartige Veranstaltung“, lobte Nadja zu Schaumburg-Lippe. „Ich bin früher viel geritten und habe jetzt nach einer langen Pause wieder damit angefangen. Wegen meinen beiden Töchtern, die große Pferdefans sind. Vielleicht kommen wir die Tage alle noch einmal zusammen hierher.“

Rund 70.000 Besucher von Jung bis Alt werden in den vier Tagen bei der „Pferd International“, übrigens Süddeutschlands größter Pferdeevent, erwartet. Rund 200 Aussteller präsentieren auf dem Gelände alles rund um das Thema Pferdesport und Lifestyle und für die Kids gibt es ein spezielles Kinderprogramm u.a. mit Ponyreiten und einer Playmobillandschaft.

Beim Auftakt erlebten die Gäste ein atemberaubendes Schauprogramm mit diversen Pferderassen - vom Shetlandpony über edle Friesen und Haflingerhengste vor der Quadriga bis hin zu beeindruckenden Kaltblütern - und als Highlight den französischen Trickreiter und Künstler der Freiheitsdressur Samuel Hafrad.

Das gefiel auch Musiker und Fotograf Mike Kraus, dem Sohn von Peter Kraus: „Ich habe gerade eine Foto-Ausstellung mit Pferden mit dem Titel „Vénération“ im Münchner Showpalast. Das Opening war ein großer Erfolg. „Vénération“ bedeutet „Verehrung“, und ich hatte immer schon eine Begeisterung für Tier und Natur. Selbst geritten bin ich aber nie. Ich war immer schon eher auf dem Surfbrett anzutreffen. Aber ich mag Pferde sehr gerne, auch den Stallgeruch, und deshalb gerne dabei.“

Der Dresscode lautete „Tracht“. Schauspielerin Anna Lena Claas kam im feschen Dirndl und erzählte: „Ich bin ein absoluter Pferde-Fan - wie meine Tochter Greta, die zur Reitschule geht.“

Bela Anda ist mit Pferden quasi aufgewachsen, wie er erzählte: „In Niedersachsen gehört der Pferdesport ja fast dazu. Als Kind bin ich viel geritten. Heute komme ich leider kaum mehr dazu. Ich saß rund zwei Jahre nicht mehr auf dem Pferd.“

Beim Opening außerdem dabei: Schauspieler Adrian Can („Ich saß zuletzt vor über 40 Jahren auf einem Pferd: als Kind auf dem Oktoberfest beim Ponyreiten im Kreis“), Georg von Waldenfels mit Frau Verena, PR-Beraterin Phoebe Rocchi, die den Event mitorganisiert hatte, Filmproduzent Philip Schulz-Deyle („Zum ersten Mal saß ich mit sieben Jahren auf einem Pferd und war früher begeisterter Westernreiter“) mit Frau Michelle, Juwelier Thomas Jirgens, der Sponsor war („Eine der Gewinnerinnen des Reitevents bekommt von mir einen Sieger-Ring“), PR-Lady Uschi Ackermann, Rita Serra-Roll mit Tochter Laura, Simone und Margarethe Werle (Dallmayr Familie), Prof. Dr. Bernhardt Schwenk (Pinakothek der Moderne) mit Miro Krämer, Clemens Baumgärtner (Wirtschaftsreferent Landeshauptstadt München), uvm.

Andrea Vodermayr

